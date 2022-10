Uomini e donne anticipazioni, Riccardo va via: caos in studio

Ieri sono state registrate nuove puntate di Uomini e donne. Protagonista come sempre Ida e Alessandro che hanno parlato della loro frequentazione che procede senza troppi intoppi.

La loro storia se così si può definire sembra aver preso la giusta piega ma per parlare di vero amore siamo ancora lontani. Come spesso è accaduto già nelle puntate in mezzo a loro è stato tirato in ballo Riccardo. Le anticipazioni ci fanno sapere che il cavaliere tarantino dopo l’ennesimo litigio con i due ha deciso di abbandonare lo studio. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli

Uomini e donne: Riccardo Guarnieri lascia il programma

In mezzo ad Ida ed Alessandro ancora una volta è stato tirato in ballo Riccardo. Quest’ultimo però si è detto stufo e all’improvviso ha deciso di abbandonare lo studio.

Come riportano le anticipazioni appena tutti hanno notato il cavaliere lasciare la sua seduta Maria lo ha fatto seguire dagli autori per cercare di calmarlo e capire cosa gli fosse scattato nella testa.

Riccardo ha spiegato di aver reagito così perchè è stanco e non vuole essere nominato quando al centro dello studio è seduta la sua ex. Ormai con Ida è storia passata. Dopo qualche minuto, poi, sul suggerimento della De Filippi è tornato al suo posto.

Armando Incarnato saluta Cristina, Lavinia delusa

Come ci fanno sapere le anticipazioni di Uomini e donne, gran parte della puntata è stato poi dedicata sd Armando Incarnato. In questa occasione il cavaliere partenopeo ha ammesso di frequentare un’altra dama, dopo la delusione con Cristina. Infine, largo spazio anche ai giovani tronisti.

Lavinia si è detta molto delusa dal suo corteggiatore Alessio che non si è presentato all’esterna. Infine, ’c’è stata una forte discussione tra la popolare opinionista e Federica Aversano. E’ ormai risaputo che tra le due non corra buon sangue ed ogni occasione è buona per litigare creando il caos in studio.