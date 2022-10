Eva Grimaldi svela perché ha chiamato “Uomo di me**a” Elenoire Ferruzzi (FOTO)

In questi giorni, Eva Grimaldi si è resa protagonista di una frase davvero infelice ai danni di Elenoire Ferruzzi. Nello specifico, la donna ha definito “Uomo di me**a” la concorrente del GF Vip. Tale commento è nato dopo il gesto della concorrente di sputare a terra al passaggio di Nikita Pelizon.

Quel gesto è stato condannato da tutti gli utenti del web e i telespettatori, tuttavia, la comunità LGBT si è sentita fortemente offesa anche dai termini adoperati dalla Grimaldi. Per tale ragione, la donna ha dato una spiegazione del suo comportamento.

Ecco perché Eva Grimaldi ha usato quei termini contro Elenoire Ferruzzi

Eva Grimaldi ha pronunciato una frase molto pesante contro Eleoire Ferruzzi al punto che sul web è scoppiato il caos. Resasi conto dei termini usati, l’attrice ha deciso di dare luogo ad un chiarimento. In particolar modo, la donna si è scusata con la comunità LGBT, lei stessa ne è un’esponente, pertanto, si è dispiaciuta se ha offeso qualcuno. Ad ogni modo, Eva ha spiegato che, se ha utilizzato il termine “uomo” per definire Elenoire, è perché il suo comportamento è stato così orribile al punto da ricondursi di più ad un uomo di bassa lega che ad una donna.

In particolare, la Grimaldi ha spiegato di non essersela sentita di associare il sostantivo “donna” all’accusa che poi è seguita dopo. A suo parere, infatti, Elenoire si sarebbe resa protagonista di un comportamento così orribile e irrispettoso, al punto da non meritare di essere etichettata come la diva e la donna che tanto professa di essere. (Continua dopo la foto)

Le scuse di Eva, ma l’attrice non perdona

Ad ogni modo, Eva Grimaldi si è voluta scusare anche con Elenoire Ferruzzi per l’istintività con cui ha pronunciato quelle parole. In ogni caso, però, non è disposta affatto a tollerare e a giustificare il comportamento che la concorrente sta assumendo in questo periodo. Dopo lo sputo nei confronti di Nikita, infatti, la Ferruzzi si è resa protagonista di altri momenti davvero deplorevoli.

In particolare, ad animare il clima nella casa del GF Vip sono state anche delle discussioni particolarmente accese tra la concorrente e Daniele Dal Moro. Quest’ultimo è apparso esausto delle continue insinuazioni della sua coinquilina, al punto da sbottare duramente contro di lei con toni decisamente aspri e scocciati.