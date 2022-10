GF Vip televoto truccato ieri sera? I telespettatori notano un dettaglio

Giovedì 27 ottobre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip in cui c’è stato l’esito del televoto. Molti telespettatori, però, hanno notato alcune cose strane che hanno spinto a pensare che l’esito potesse essere stato truccato dagli autori.

In particolare, a destare particolare sgomento è stato il fatto che Pamela Prati sia stata salvata, invece di essere eliminata dalla casa. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo e come hanno reagito gli utenti del web.

L’esito del televoto spiazza il pubblico del GF Vip

Ieri sera al GF Vip Alfonso Signorini ha dato l’esito del televoto, il quale si è concluso con l’uscita dal programma di Amaurys Perez. In un primo momento il conduttore ha dichiarato il nome del primo concorrente salvo, il quale si è rivelato essere George Ciupilan. Successivamente, poi, ha fatto il nome del secondo vip a salvarsi, è la scelta del pubblico pare sia ricaduta su Pamela Prati.

La showgirl, chiaramente, non ha potuto fare a meno di esternare tutta la sua gioia e felicità per la notizia. Alla fine, dunque, sono rimasti con il fiato sospeso Giaele De Donà e Amaurys Perez e ad avere la peggio è stato proprio quest’ultimo. Ad ogni modo, gli utenti del web si sono stupiti del fatto che Pamela sia stata salvata. Stando a quanto trapelato dai vari sondaggi presenti su internet nei giorni passati, infatti, la sfavorita sembrava essere sempre Pamela.

Gli attori hanno truccato il televoto? Le accuse

Questa situazione, dunque, ha spinto molti a credere che il GF Vip abbia truccato il televoto per consentire alla showgirl di continuare la sua esperienza nella casa. La donna, infatti, è sicuramente oggetto di discussioni e di gossip, a dispetto di Amaurys che, ormai, è apparso davvero saturo di questa esperienza e non vedeva l’ora di andare via. L’atleta, inoltre, non è mai stato un personaggio molto attivo e partecipativo delle dinamiche della casa.

Per tale ragione, molti utenti del web hanno cominciato a sospettare che ci sia stato lo zampino degli autori per aggiustare leggermente le cifre del televoto. Naturalmente, al momento non ci sono conferme di questo. Si tratta solamente di ipotesi e di supposizioni avanzate dai telespettatori che sono rimasti spiazzati dall’esito delle votazioni della puntata di ieri sera.