Serena Enardu e Pago matrimonio e figlio in arrivo? Le confessioni inattese (VIDEO)

Serena Enardu ha rilasciato un’intervista a Casa Pipol in cui ha parlato del suo rapporto con Pago. Il ritorno di fiamma potrebbe portare a delle scelte importanti, tra cui un matrimonio ed un figlio.

L’influencer è stata messa sotto torchio dai giornalisti, sta di fatto che ha detto delle cose davvero molto interessanti. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato in merito alla sua vita sentimentale.

Le confessioni di Serena Enardu sul matrimonio con Pago

Nel corso di una recente intervista, Serena Enardu ha parlato dell’ipotesi di un matrimonio con Pago. Innanzitutto, l’influencer ha esordito dicendo di non essere molto propensa a spiattellare la sua vita privata in pubblico. Poiché è un personaggio molto esposto sui social, è inevitabile che anche la sua sfera privata lo sia. Tuttavia, per quanto le è possibile, cerca sempre di tutelare la sua intimità. Sul web, però, sono trapelate delle foto inequivocabili del suo ritorno di fiamma con Pago, pertanto, è stato impossibile non trattare l’argomento.

I giornalisti che l’hanno intervistata l’anno subissata di domande e tra di esse c’è stata anche quella inerente un possibile matrimonio con Pago. A tal proposito, la Enardu ha spiegato di non credere molto al vincolo matrimoniale. A suo avviso, non c’è bisogno di un contratto scritto per sancire un rapporto e un legame. Per tale ragione, non pensa che si sposerà, almeno a breve.

Serena parla della questione figli e della mancanza di Tommy

Oltre che parlare di matrimonio, poi, Serena Enardu ha svelato anche se vorrebbe un figlio da Pago. Ricordiamo che entrambi sono già genitori, ma non hanno mai fatto un figlio insieme. A quanto pare, però, questa non sembra essere una loro priorità. La donna, infatti, ha dichiarato di dire si a Pago per tutta la vita, ma al momento stanno bene così, senza ulteriori vincoli.

Ad ogni modo, stando a quanto emerso dall’intervista, i due sembrano essere davvero felici e stanno affrontando un periodo molto sereno nella loro vita. L’unico elemento che sta generando un po’ di turbamento nella Enardu è il fatto che suo figlio Tommy ha deciso di andare a terminare gli studi liceali a Los Angeles. Questo, chiaramente, rappresenta per Serena un motivo di grande orgoglio. D’altro canto, però, sta soffrendo anche moltissimo la sua mancanza.