Romina Power, confessa un dettaglio piccante:” Albano amava farlo sempre a letto”

Una confessione inaspettata da parte di Romina Power: cosa amava fare Al Bano a letto? Non potete immaginare

Una storia lunga una vita quella di Al Bano e Romina Power. La coppia, ad oggi solo artistica, continua a far sognare i propri fan, soprattutto quelli che desiderano per loro un ritorno.

Carrisi nonostante sia impegnato con Loredana da più di venti anni resta sempre accanto alla sua ex moglie, e proprio per questo motivo da tempo vanno avanti litigi e discussione tra i tre. Di recente, Romina Power si è lasciata andare ad una confessione molto privata d intima che riguarda proprio il loro passato.

Romina Power ed Al Bano Carrisi: una storia senza fine

Al Bano e Romina Power fanno sempre la loro figura anche da ex coniugi. I due di sono conosciuti negli anni ’60, quando lei si trasferì dall’America in Italia dopo la morte del padre.

In cerca di fortuna iniziò ad addentrarsi nel mondo del cinema e fu in quel momento, sul set del film Nel Sole, che incontrò Al Bano Carrisi. Da allora non si sono più separati e oltre a cantare insieme si sono anche sposati.

Un matrimonio lungo più di venti anni che è terminato dopo la drammatica scomparsa di Ylenia Carrisi, loro primogenita. Un dolore troppo forte e difficile da superare insieme. Con il tempo è arrivata la separazione e non solo fisica ma anche artistica. Per anni Al Bano e Romina hanno rotto ogni tipo di rapporto per poi ritornare sul palcoscenico insieme dopo gli anni 2000.

Ecco cosa faceva Al Bano a letto

I due artisti con la scomparsa di Ylenia si sono separati, non riuscendo a superare insieme quel momento così drammatico che ha distrutto il loro matrimonio. Nell’ultimo periodo si sono ricongiunti artisticamente e visto il loro successo entrambi sono spesso ospiti in vari salotti televisivi. Romina proprio di recente ha svelato in tv un piccolo particolare intimo sulla sua relazione passata con il cantante.

L’artista ha fatto sapere che oggi è molto più divertente esibirsi con Al Bano in quanto alla fine del concerto ognuno dorme nella sua stanza. Diversamente, invece quando stavano insieme dopo ogni esibizione era costretta a sentirsi le lamentele di lui per tutti gli errori che commetteva sul palcoscenico.