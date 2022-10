Altro addio a Ballando con le stelle, dopo Garko un nuovo infortunio: Milly preoccupata

Non c’è pace per Ballando con le stelle e Milly Carlucci: un altro addio alla trasmissione

Manca solo un giorno per la messa in onda di una nuova puntata di Ballando con le stelle. Purtroppo, ieri sera milly Carlucci ha annunciato l’addio di Gabriel Garko dal programma, dopo che ha avuto un grave infortunio.

Poche ore fa, un altro dramma, Ema Stokholma ha annunciato di essersi fatta male. Nel dettaglio, pubblicando tra le sue Instagram stories la foto di una radiografia ha svelato: “Pensavo, che strano che non mi passa sto dolore… Frattura composta nona costola.” E ora? Andiamo a vedere insieme cosa potrebbe accadere

Ballando con le stelle: infortunio per Ema Stokholma

La concorrente di Ballando con le stelle si è fatta male durante le prove con Angelo e purtroppo l’ecografia non ha dato buon esito. Ema ha scoperto di avere una frattura alle costole, si vedrà più avanti come si evolverà la situazione.

Al momento non si conosce quale sarà il destino della coppia dato che al momento la conduttrice radiofonica è impossibilitata a muoversi.

Dopo Gabriel Garko che proprio ieri sera ha avuto un grave infortunio annunciato da Milly ecco che la Carlucci si è ritrovata a perdere un altro pezzo.

Al momento dunque non si sa ancora cosa succederà ad Ema ma molto probabilmente anche lei lascerà il programma. D’altronde non è la prima volta che nel programma qualcuno si facesse male e come sempre le opportunità sono state due: o lasciare o continuare nonostante il dolore.

Milly Carlucci perde “pezzi” cosa succederà domani?

Purtroppo, per Milly Carlucci questo è un anno davvero difficile dato che siamo già al secondo infortunato… Cosa succederà domani sera nella nuova puntata di Ballando alla coppia formata dalla Stokholma ed Angelo Madonia?

C’è da precisare che la coppia in quest prime puntate ha mostrato di essere in ottima sintonia e di avere una certa affinità. I due piacciono e perderli sarebbe un vero peccato. Infatti con le loro performance hanno convinto tutti i giudici ed il pubblico essendo nell’elenco dei possibili papabili alla vittoria.