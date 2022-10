Oroscopo 29 ottobre 2022: Toro tranquilli, Scorpione iperattivi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 29 ottobre, i nati sotto il segno dell’Ariete devono essere pazienti. Il Sagittario, invece, devono fare attenzione a ciò che desiderano

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata molto interessante dal punto di vista delle emozioni. Ci sono delle interessanti novità in arrivo che riguardano la sfera professionale, ma dovete essere pazienti.

Toro. State vivendo un momento di vita in cui vi sentite piuttosto tranquilli. Dal punto di vista sentimentale, però, forse c’è bisogno di qualche novità in grado di rendere il rapporto più brioso.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del 29 ottobre, i nati sotto questo segno devono credere maggiormente nel proprio potenziale. Soprattutto in ambito professionale è necessario mettersi in gioco.

Cancro. Le soddisfazioni arrivano gradualmente, pertanto, il tempo sarà galantuomo per chi sa aspettare. Dal punto di vista sentimentale, invece, vi sentite piuttosto motivati.

Leone. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Chi ha lavorato duramente alla realizzazione di un progetto, presto potrebbe ricevere delle soddisfazioni molto interessanti.

Vergine. Siete abbastanza intraprendenti, tuttavia, siete anche molto ingenui. Soprattutto in ambito professionale e importante valutare bene le persone di cui vi circondate.

Previsioni astrali 29 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. La carriera procede senza troppi intoppi. In amore, invece, è importante dialogare ed esprimere con calma e serenità anche i propri disappunti. Ricordate che con la calma si risolve tutto.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 29 ottobre vi invitano a cogliere al volo le opportunità che vi capiteranno in questo periodo. Siete piuttosto dinamici e iperattivi, pertanto, non sarà difficile risolvere tutte le questioni in sospeso.

Sagittario. In questo periodo siete fortemente volitivi, tuttavia, è opportuno capire bene se vale la pena lottare per ciò che desiderate. In ambito sentimentale bisogna essere un po’ più determinati.

Capricorno. Siete un po’ impazienti e particolarmente desiderosi di coronare un vostro sogno, tuttavia, è importante essere cauti. Non rischiate di mandare tutto all’aria solo a causa della fretta.

Acquario. In amore vi sentite particolarmente appagati e la cosa vi rende molto felici. Ad ogni modo, non date mai nulla per scontato. Nel lavoro ci sono decisioni da prendere anche a stretto giro, quindi, siate concentrati.

Pesci. Ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale, tuttavia, è importante valutare attentamente le scelte che farete. In ambito sentimentale siete alquanto decisi.