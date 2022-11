Il Paradiso delle signore trama 2 novembre: Anna e Salvatore partono

La puntata del 2 novembre del Paradiso delle signore sarà contraddistinta da svariati eventi degni di nota. Tra di essi ci sarà una decisione presa da Anna allo scopo di ricucire il rapporto con Salvatore. Per quanto riguarda Matilde, invece, farà una confessione a Vittorio.

In merito ad Adelaide, la donna deciderà di tenere segreto il ricatto di Umberto. In seguito, però, si renderà conto di non poter tenere tutto per sé, per tale ragione prenderà la decisione di confidare tutto a Matilde. Armando, dal canto suo, metterà spalle al muro Vito.

Armando mette Vito spalle al muro al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 2 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide sarà davvero confusa per come si sta comportando Umberto. Il ricatto del commendatore comincerà a farle tremare la terra sotto i piedi. In un primo momento, però, deciderà di tenere tutto per sé. In seguito si renderà conto di non poter mantenere il segreto, pertanto, si aprirà con Matilde. Armando, invece, l’uomo avrà un confronto molto importante con Vito.

In particolar modo, il capo magazziniere ha scoperto l’esistenza di una foto di Maria all’interno del portafogli di Vito. Per tale motivo, gli chiederà immediatamente spiegazioni. Ebbene, Vito si troverà costretto ad ammettere una sconcertante verità. Oltre che svelare informazioni in più sul suo passato, ammetterà di essere innamorato della donna. Armando, chiaramente, rimarrà spiazzato da tali affermazioni.

Trama 2 novembre: la decisione di Anna e Salvatore

Su di un altro versante, poi, vedremo che Anna proverà in tutti i modi a ricucire il rapporto con Salvatore. Quest’ultimo, per quanto si sforzerà di credere alle parole della sua donna, non potrà fare a meno di temere che il ritorno di Quinto possa scombussolare tutto. Il giovane Amato, inoltre, si preoccuperà anche per Irene. La bambina, infatti, dopo tanti anni potrebbe incontrare il suo vero padre.

Ad ogni modo, allo scopo di alleggerire la tensione tra i due, Anna proporrà a Salvatore di partire. Nello specifico, gli offrirà una crociera, la quale dovrebbe servire proprio a gettarsi alle spalle tutto quello che è successo in questo periodo. Salvatore accetterà e sarà piuttosto fiducioso. Anche Matilde si aprirà molto con Vittorio. In particolare, la donna gli rivelerà un retroscena sul suo passato, che sarà un’ottima chiave di lettura per Vittorio per capire il motivo per cui non ha voluto ballare con lui.