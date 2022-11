Wanda Nara come Belen, la farfallina è tutta fuori: fan in delirio

Wanda Nara e Belen Rodriguez hanno una farfallina in comune

A quanto pare Wanda Nara e Belen Rodriguez oltre ad essere entrambe argentine hanno anche un’altra cosa in comune. Si tratta della famosa farfallina che come in molti ricorderanno fece scandalo a Sanremo qualche anno fa.

Tutti ricorderanno lo spacco vertiginoso della Rodriguez che scendendo dalle scale dell’Ariston, mise tutto in mostra. Uno dei dilemmi più curiosi fu proprio quelle delle mutandine, o meglio tutti si chiedevano se le avesse indossate o meno.

Poche ore fa, ha fatto lo stesso anche la moglie di Mauro Icardi, ma questa volta postando uno scatto sul suo account social.

Wanda Nara apre lo spacco e mette tutto in mostra: che schianto!

Wanda Nara sa sempre come stupire e come lasciare i suoi fan senza parole. Anche questa volta ci è riuscita benissimo, mostrando come spesso fa, quello che madre natura le ha donato. Tanta bellezza e tanta sensualità sono il suo punto forte ed ecco che le basta davvero poco per creare scompiglio.

In questo caso un piccolo tatuaggio è bastato per mandare in exasty il suo pubblico maschile che si è subito scatenato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Come si può vedere dalla foto, Wanda ha anche lei qualcosa da mostrare all’inguine. Nel dettaglio il tatuaggio somiglia più ad un’aquila che ad una farfallina. Ma la cosa quasi identica è la posizione del disegno.

La show girl fa il pieno di like e commenti

Lo scatto in questione è stato postato già tempo fa da Wanda Nara. La show girl argentina, in occasione della festa di Halloween ha deciso di riproporlo augurando una buona serata a tutti.

Una foto che non è passata inosservata e ha subito acceso gli animi dei più curiosi. Tantissimi i follower che l’hanno riempita di complimenti anche se qualcuno come sempre è sceso nel volgare. Wanda però anche in questo caso sa come rispondere, mostrando la sua superiorità. Il silenzio è la miglior risposta.