Grande Fratello Vip: Antonella Fiordelisi e Francesco Totti: si vedevano durante il matrimonio con Ilary?

Alfonso Signorini ha dovuto cambiare la scaletta del programma a poche ore dalla messa in onda: Antonella ha sganciato la bomba!

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, l’inquilina Antonella Fiordelisi ha sganciato una bomba. Alfonso Signorini la battezza ‘Regina di Cuori’, non solo per il suo rapporto con Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria) del “siparietto televisivo”. La ragazza, infatti, ha “sfruttato” il complice Spinalbese per far ingelosire uno dei protagonisti di Forum.

Antonella sostiene che le strategie vanno usate in amore, e grazie a questo falso, o quasi vicino ad Antonino, riesce a capire il vero interesse di Eduardo. Tuttavia, Fiordelisi ritiene che se Ginevra Lamborghini non avesse catturato l’attenzione di Antonino ed Edoardo non avesse fatto una dichiarazione immediata, le sarebbe piaciuto l’ex di Belen.

Questa frase fece infuriare Donnamaria, e per un momento si sentì come una ritirata. I due però hanno avuto modo di dialogare per tutta la settimana ed è tornata la calma. Tuttavia, alcuni utenti web non credono che ci sia un vero fascino. Abbiamo già visto nascere in questa casa coppie come Paolo e Clizia o Pierpaolo e Giulia: il pubblico ha sentito il vero amore e una passione che sembra non esistere per la nuova coppia.

Antonella Fiordelisi e Francesco Totti insieme? Alfonso Signorini decide di indagare se la sua amica Ilary sia stata tradita

I produttori, tormentando la calma tra Eduardo e Antonella, si stanno preparando per una nuova formazione per l’episodio, finché Antonella non sgancia un’altra bomba che sconvolge tutti i piani. “Totti mi ha scritto“, ha dichiarato in un momento di confidenza con Eduardo, accorgendosi subito di aver sbagliato. Le sue parole sono diventate virali, e Alfonso ha aperto la puntata con un chiarimento immediato: “Io devo capire quando si sono scritti, se quando era ancora impegnato con Ilary“.

Alfonso annunciò ad Antonella che era circolata sul web e fa vedere un rvm della sua dichiarazione, in cui parlava con Edoardo e Giaele dei tatuaggi che aveva fatto per l’ex Francesco Chiofalo. Eduardo nel video ha detto che dopo un mese di appuntamenti, avrebbe sicuramente chiesto alla sua ragazza di rimuovere quel tatuaggio o di metterci sopra “Totti”. Antonella afferma che il calciatore giallorosso le ha scritto anche in passato.

Antonella ha spiegato di non conoscere l’ora esatta, spiegando che ha scritto solo “ciao”. Ha anche affermato che era troppo tardi per vederlo e, se l’avesse visto in tempo, probabilmente l’avrebbe accettato. Alfonso non si adattava e si chiedeva quando si fossero scritti: estate o dopo. Antonella afferma che il calciatore si era già lasciato con l’ex moglie, Alfonso mette il dito sulla ferita: “Quindi l’ha fatto quando è stato con Noemi“