Emma Marrone senza ritegno: A gambe aperte in pieno centro a Napoli davanti a tutti!

Emma Marrone nelle scorse ore si è presentata sui social in un modo tutto nuovo. No, Halloween non c’entra niente! Qui allarga le gambe nel centro di Napoli

La cantante di Salentina ha deciso di passare la notte lontana dai pensieri che l’hanno afflitta negli ultimi tempi. Pertanto, la destinazione di queste festività “Ponte” è “Partenope”. Proprio qui, la ragazza si sta divertendo con le sue amiche, immortalando ogni secondo delle sue Instagram Stories… anche il momento in cui allarga le gambe in una zona affollata della città. Ma cosa è successo?

Emma Marrone è una delle cantanti più talentuose della musica italiana. Emersa dal programma Amici di Maria De Filippi, ha raggiunto con grande successo: dischi di platino, Sanremo, apparizioni televisive come coach e giudice di talent show. Insomma, non ha certo bisogno di presentazioni. Più recentemente, si è anche allontanata ed è entrata a far parte di un grande cast ed è sbarcata nei cinema come personaggio principale.

Presto arriverà anche un documentario su di lei! In breve, professionalmente parlando, la ragazza si è divertita moltissimo ed ha raggiunto importanti traguardi. Peccato che non sia la stessa cosa a livello individuale e personale. È rimasta colpita dalla recente morte di suo padre e sui social non mancano le testimonianze in cui lei pensa costantemente a lui. Questa volta, tuttavia, su Instagram, il contenuto che è emerso non era niente come un video triste. qui perché.

Emma Malone: ​​’Buonanotte’ a Napoli per Halloween

Ieri sera molti vip hanno festeggiato la notte più spaventosa dell’anno: Halloween. Se molti hanno deciso di travestirsi e festeggiare, Emma ha invece optato per un’opzione più sobria. Vestita con i suoi abiti, in compagnia di alcuni amici, ha girato la città di Napoli e si è immersa nella stessa vita notturna. Proprio nel mezzo, Emma voleva vivere un’esperienza che la avrebbe davvero lasciata a “cosce aperte”. Ma di cosa stiamo parlando?

I nostri lettori a Napoli sapranno sicuramente che a Piazza Trieste e Trento esiste il chiosco di Carolina Guerra, acquafrescaia da lungo tempo da molte generazioni. Fondamentalmente, puoi comprarle un mix di soda, limone spremuto e un pizzico di bicarbonato che produce una reazione speciale.

Chiunque lo beva si ritroverà a fare marcia indietro, allargando le gambe e bevendolo d’un fiato. Questa è la famosa “limonata a cosce aperte”. Quindi anche Emma Marrone ha vissuto ieri questa esperienza da “zia” Carolina, divaricando completamente le gambe per completare l’intruglio tra le risate delle sue amiche.