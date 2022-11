Antonino Spinalbese, una vergogna! Un augurio atroce costringe la sorella ad intervenire

Un augurio atroce fatto ad Antonino Spinalbese ha costretto la sorella ad intervenire

Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello Vip ieri sera avrà sicuramente conosciuto qualcosa in più sulla vita privata di Antonino Spinalbese. Fino ad oggi il noto parrucchiere era conosciuto solo come l’ex di Belen Rodriguez, ma dal suo passato è emerso una vita non alquanto facile.

Il giovane concorrente ha parlato della morte drammatica di suo padre e di tutto ciò che ha dovuto sopportare dopo, anche adesso! Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Antonino Spinalbese, il racconto shok sulla morte del parte

Un racconto drammatico quello di Antonino Spinalbese, svelato ieri sera. ll coiffeur ha raccontato di aver perso il padre in un modo atroce. L’uomo caduto in depressione si è tolto la vita, lasciando lui e le sue sorelle da solo.

La mamma, seppure fossero divorziati da tempo, ha sofferto molto insieme a loro perchè ancora innamorata dell’ex marito.

Quello che non riesce a dar pace a Spinalbese è stato il fatto che prima della morte del papà avessero litigato e che poi non sono più riusciti a chiarirsi. Una storia triste che ha lasciato tutti senza parole, compreso gli stessi gieffini che non ne erano affatto a conoscenza.

GFVip: interviene la sorella del gieffino

La storia di Antonino Spinalbese ha toccato il cuore di tutti, o almeno così credavamo. Subito dopo il suo racconto su twitter in tanti hanno detto la loro e qualcuno ha scritto cose veramente atroci e fuori luogo. Qualche haters è addirittura arrivato a dire che merita di aver il perso il padre. Questa frase infame ha costretto una delle sue sorelle ad intervenire.

E mentre la prima persona ha cancellato il messaggio avendo un pò di buon senso la seconda ci è andata giù di grosso, scrivendo cose davvero terribili.

La sorella di Antonino ha fatto bene ad intervenire, non solo perchè queste cose non dovrebbero essere scritte sui social ma nemmeno pensate. Insomma, un’altra pagina di questo GFVip che non ci piace affatto.