Antonino Spinalbese mette in dubbio gli autori del GF Vip: il video dello sputo di Elenoire è un fake?

La puntata di ieri del GF Vip è stata davvero molto movimentata ma, come al solito, il peggio è accaduto dopo la diretta. In particolare, Antonino Spinalbese ha pronunciato delle frasi inattese contro gli autori del programma.

L’ex di Belen Rodriguez è tornato a parlare di uno degli argomenti più caldi del momento, ovvero, l’eliminazione improvvisa di Elenoire Ferruzzi. Nello specifico, l’hair-srylist ha messo in dubbio l’operato della produzione, vediamo per quale motivo.

Clima teso dopo la puntata del GF Vip

Antonino Spinalbese si è lasciato andare ad uno sfogo contro gli autori dopo la puntata di ieri del GF Vip. Il ragazzo è rimasto piuttosto male per il fatto che Elenoire Ferruzzi sia stata eliminata con televoto flash dal pubblico. Ricordiamo che la protagonista è stata mandata via dopo aver pronunciato frasi alquanto pesanti contro Nikita Pelizon e per aver sputato per terra dopo il suo passaggio. L’ex gieffina si è giustificata dicendo di aver compiuto quel gesto in quanto avesse un seme in bocca e non per offendere Nikita.

Nessuno, però, le ha creduto, sta di fatto che è stata eliminata con una percentuale del 90%. Ad ogni modo, anche Antonino è stato criticato poiché si trovava con Elenoire in quel momento e, invece di redarguirla, si è messo a ridere. Dopo la puntata, allora, il giovane ha ragionato sulla questione ed ha detto che, a suo avviso, il video è stato modificato dalla produzione del reality show.

Le accuse di Antonino Spinalbese contro gli autori

Secondo il punto di vista di Antonino Spinalbese, dunque, gli autori del GF Vip avrebbero manomesso il filmato per far in modo che lo sputo di Elenoire coincidesse con il passaggio di Nikita. I concorrenti sono rimasti basiti dalla sua disamina, così come tutti i telespettatori. Patrizia Rossetti, infatti, lo ha subito fermato e gli ha detto che fosse del tutto impossibile. A suo avviso si vedeva palesemente che il tutto fosse collegato.

Anche Luca Salatino è intervenuto sulla faccenda ed ha accusato Antonino di essere completamente fuori strada. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, gli ha detto che stesse totalmente delirando. Molto probabilmente, Antonino ha formulato tali ipotesi per cercare di giustificare anche la sua posizione in merito alla faccenda. Adesso non resta che attendere per vedere come reagirà il Grande Fratello Vip.