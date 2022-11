Uomini e Donne spoiler puntata 2 novembre: Federica disperata, Riccardo reticente

Dopo la messa in onda di venerdì 28 ottobre, Uomini e Donne tornerà in onda direttamente mercoledì 2 novembre. Questo perché il talk show di Maria De Filippi non sarà trasmesso nelle giornate di lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre. Il motivo risiede, come di consueto, nel fatto che il giorno 1 è festivo, pertanto, l’azienda ha deciso di dare luogo ad un ponte.

Ad ogni modo, la puntata di mercoledì ripartirà da dove si era interrotta quella di venerdì. In tale occasione assisteremo ad un nuovo sfogo di Federica. Lavinia, invece, farà un’esterna molto gradevole. Riccardo, dal canto suo, continuerà a negare di essere innamorato di Ida.

Riccardo sotto torchio a Uomini e Donne

Le anticipazioni della putata di mercoledì 2 novembre di Uomini e Donne rivelano che Riccardo verrà messo nuovamente sotto torchio dai presenti in studio. Anche i due ospiti Biagio e Caterina non potranno fare a meno di notare che il cavaliere pare abbia ancora un interesse nei confronti della Platano. Per tale ragione, gli chiederanno se è ancora innamorato di lei. Lui sarò molto vago e alla fine risponderà di no, ma nessuno crederà alle sue parole.

In merito ad Ida, invece, la donna continuerà a ribadire di aver dimenticato il suo ex e di essere concentrata solamente nel rapporto con Alessandro. Al trono classico, invece, si parlerà di Lavinia. La ragazza, infatti, ha deciso di uscire con Alessio e di festeggiare insieme il suo compleanno. La loro uscita si rivelerà molto carina, anche se non ci sarà nessun bacio o evento particolarmente degno di nota.

Anticipazioni 2 novembre: Federica spiazzata da Ida

Al trono di Federica, invece, ci sarà qualche controversia in più. In particolar modo, infatti, l’Aversano manifesterà, ancora una volta, il suo malessere. La giovane non riesce ad emozionarsi con nessun ragazzo e comincerà a convincersi del fatto che il problema sia lei. Sulla faccenda interverrà anche Ida Platano, la quale si rispecchierà in lei per certi versi. Le due donne, che un tempo erano state nemiche a causa di Riccardo, decideranno di scambiarsi un abbraccio molto sentito.

Tornando al trono di Lavinia, poi, nella messa in onda del 2 novembre di Uomini e Donne vedremo che sarà assente il corteggiatore Francesco. Al momento non si conoscono i motivi di questa decisione, sta di fatto che non si parlerà minimamente di lui. Non resta che attendere per scoprire se si sia trattato solamente di un impedimento temporaneo o di un’eliminazione definitiva.