Elisabetta Canalis che bomba! Svestita così per la festa: roba da censura

La show girl italiana con uno scatto ha acceso gli animi dei suoi fan con un look a dir poco da urlo

Da buona americana d’adozione, Elisabetta Canalis come tante altre sue colleghe ieri sera ha festeggiato Halloween dando spettacolo. L’ex velina di Striscia la notizia, che nelle ultime ore ha confermato che con il marito Brian Perri, tutto procede alla grande ha scelto sempre Instagram per testimoniare il party a cui ha partecipato. Sarà anche stata la “Notte delle streghe”, ma la Canalis si è mostrata in tutto il suo splendore

Elisabetta Canalis altro che strega: la visione è paradisiaca

L’evento a cui ha preso parte la show girl e conduttrice italiana è stato a Los Angeles, metropoli in cui vive da anni, per amore di suo marito. La Canalis si è presentata non travestita, ma possiamo dire “svestita”.

Per l’occasione ha sfoggiato un abito con paillettes e trasparenze, che non omaggiavano a nessun personaggio horror ma semplicemente le sue perfette forme. Glamour, sexy, ed estremo: in poche parole, Elisabetta ha incantato tutti. Anche i presenti alla festa non hanno potuto non notarla dato che la sua bellezza possiamo dire è davvero divina.

La reazione dei fan sui social

Inutile dire anche la sentenza dei suoi fan che appena pubblicato lo scatto l’hanno sommersa di like e commenti. Tutti positivi e tutti a farle i complimenti. Nonostante i suoi 40 anni Elisabetta Canalis è perfetta proprio come quando aveva 20 anni.

Nel suo turino tempestato di cristalli, la show girl ha portato i follower direttamente sulla pista da ballo. Un look elegante ma nello stesso tempo trasgressivo. Caschetto moro, generosissimo scollo a V con visioni proibite sia sul décolleté che sul Lato B. Insomma, guardando le immagini davvero non ci sono parole per tanta bellezza.

Come già detto in precedenza la Canalis proprio poche ore fa ha voluto precisare una cosa molto importante che riguarda il suo privato. L’ex velina di Striscia ha fatto sapere a tutti che con suo marito non c’è nessuna crisi in atto, anzi tra i due tutto funziona a gonfie vele.