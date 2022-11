Scoppia altra coppia di Uomini e donne, volano stracci: lei mette tutto in mano agli avvocati

Altra coppia di Uomini e donne si è detta addio per sempre

Chi ha seguito nel 2019 il trono over di Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Paolo Marzotto e Sabrina Travaglini. I due si sono conosciuti proprio all’interno del dating show della De Filippi e pochi mesi dopo dalla loro uscita dal programma subito si sono lasciati.

L’ex dama all’epoca aveva fatto sapere che il proprio compagno non si era comportato bene, definendo il tutto uno schifo. Senza scendere nel dettaglio, però , tutti avevano ipotizzato ad un tradimento da parte di lui.

Tra alti e bassi, la coppia era tornata assieme ma a distanza di due anni ecco che qualcosa ha distrutto per sempre il loro amore, tanto da mettere tutto in chiaro in mano agli avvocati. Ma andiamo a vedere insieme nel dettaglio cosa è accaduto tra i due.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Marzotto (@paolomarzotto1964)

Uomini e donne: Paolo scrive un lungo messaggio sui social

“Tutti mi state chiedendo della mia storia d’amore. Ci tengo a non essere più associato al nome di questa persona. L’amore si costruisce migliorando I’altra persona. No sminuendola.

Non è amore se devi nasconderti o spaventarti di ogni parola pronunciata o gesto. Vivete l’amore per come si deve. Ma soprattutto non abbiate paura a rimanere soli. Perché avete sempre voi stessi che è la cosa più importante. Amatevi. Detto ciò non dirò altro. Buona vita a tutti. Grazie.” Queste le parole dell’ex cavaliere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Marzotto (@paolomarzotto1964)

Ma cosa è successo tra paolo e Sabrina?

La protagonista di questa storia ha anche sottolineato che ha messo tutto in mano agli avvocati, e che la questione si risolverà proprio in tribunale.

Intanto, al momento sembrano sconosciuti i motivi dell’addio tra Sabrina e Paolo. Di sicuro però qualcosa di grave sarà accaduto per richiedere l’intervento degli avvocati. Al momento è tutto non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.