Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: il video della proposta e i commenti a caldo

In queste ore è trapelata una splendida notizia che riguarda Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due, finalmente, hanno preso la decisione di sposarsi. A dare questo lieto annuncio sono stati i diretti interessati attraverso i loro rispettivi profili Instagram.

Nello specifico, i due hanno pubblicato dei contenuti volti ad immortalare la proposta fatta dal figlio del rinomato ciclista. Possiamo già dire che si è trattato di un momento particolarmente romantico, proprio come desiderava la sorella di Belen.

La proposta di matrimonio di Ignazio a Cecilia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno preso la decisione di sposarsi. I due hanno deciso di approfittare del ponte degli ultimi giorni per trascorrere qualche momento di relax in un hotel spa super lussuoso. Ignazio, allora, ha colto la palla al balzo per organizzare una splendida sorpresa alla sua fidanzata. In particolar modo, il ragazzo ha spiazzato la sua compagna decorando la stanza con candele a forma di cuore, musica soft in sottofondo e tutto ciò che potesse rendere l’atmosfera molto intima.

Una volta creato il contesto giusto, poi, Moser ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, dandole un anello decisamente sfarzoso. Cosa avrà risposto Cecilia? La donna ha chiaramente detto di si, sta di fatto che, poco dopo, i due hanno condiviso sul loro profilo Instagram alcuni dettagli di questo toccante momento. La Rodriguez ha sfoggiato con fierezza l’anello regalatole dal suo fidanzato e il popolo del web è letteralmente impazzito. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

Moser e Rodriguez hanno già una data? Tutte le info

La notizia inerente la proposta di matrimonio che Ignazio Moser ha fatto a Cecilia Rodriguez ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. I due, però, almeno per il momento, non hanno commentato in nessun modo l’accaduto. I fan, invece, si sono sbizzarriti sui social con commenti e like volti a condividere con i due protagonisti la lieta novella. Per adesso, inoltre, non si sa se i due ragazzi abbiano già pensato ad una data. Molto probabilmente, ci saranno aggiornamenti a breve.

Al di là di questo episodio davvero romantico, Cecilia ha raccontato anche un altro episodio, decisamente meno romantico. Nello specifico, la giovane ha spiegato che Moser ha avuto un piccolo incidente. Nel corso della notte appena trascorsa, infatti, l’ex gieffino è letteralmente caduto dal letto. Per fortuna non si è fatto male e il tutto si è concluso con una fragorosa risata.