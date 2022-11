Oroscopo 2 novembre 2022: imprevisti per Vergine, novità per Pesci

Secondo l’oroscopo del 2 novembre, i Toro devono aprirsi a nuove opportunità. I Bilancia, invece, devono essere più disponibili nei rapporti sentimentali

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Vi sentite piuttosto confusi in questo momento. Cercate di allargare i vostri orizzonti. In amore sentite molto il bisogno di essere ascoltati. Ad ogni modo, fate attenzione alle persone a cui vi aprirete.

Toro. Per ogni problema c’è una soluzione, quindi, cercate di essere cauti. Buon momento per quanto riguarda la vita di coppia. I single dovrebbero uscire un po’ più spesso e mettersi alla ricerca di nuove opportunità.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 2 novembre vi invitano a circondarvi di persone colme di ottimismo. In questo momento siete un po’ suscettibili e vulnerabili, pertanto, è meglio non esporsi a discussioni.

Cancro. Nel lavoro state dando il meglio di voi. Cercate di mantenere la calma e di non essere troppo litigiosi. In ambito sentimentale è importante venire in contro alle esigenze del partner e, se necessario, scendere a qualche compromesso.

Leone. Siete decisi e determinati, soprattutto dal punto di vista professionale. Buon momento per avanzare qualche proposta in amore. Ricordate che per preservare un rapporto è necessario che ci sia un po’ di fantasia.

Vergine. In ambito professionale potrebbe sorgere qualche piccolo imprevisto. Ad ogni modo, non datevi per vinti e, soprattutto, non fatevi prendere dallo sconforto. Ci sono volte in cui gli impedimenti rappresentano giovamenti.

Previsioni 2 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cercate di non trascurare i rapporti sentimentali. Sia in amore sia in amicizia dovete essere un po’ più presenti. Concentratevi di più sulla cura del vostro corpo e della vostra mente. Il corpo è il tempio dell’anima.

Scorpione. Siete giunti ad un punto di svolta definitivo per quanto riguarda l’amore. Se siete in coppia è importante prendere una decisione. In ambito professionale, invece, potreste ricevere una proposta a breve.

Sagittario. Rischiare fino in fondo è l’unica regola che dovete porvi in questo periodo. L’Oroscopo del giorno 2 novembre esorta i nati sotto questo segno a non voltarsi indietro. Nel lavoro bisogna lasciare a casa gli scrupoli qualche volta.

Capricorno. L’inizio giornata potrebbe essere un po’ più fiacco. Verso pomeriggio, però, vi riprenderete. Per tale motivo, cercate di spostare in tale parte della giornata gli impegni un po’ più faticosi.

Acquario. Giornata molto produttiva per quanto riguarda i nati sotto il segno dell’Acquario. Ci sono delle situazioni da mettere a posto. Oggi siete carichi, quindi, osate finché potete e non vi arrendete.

Pesci. Novità per i nati sotto questo segno. Siete piuttosto intraprendenti e la cosa gioverà sicuramente a vostro favore dal punto di vista professionale. Siete dei sognatori nati, ma in certi casi è necessario stare con i piedi per terra.