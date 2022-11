Ylenia Carrisi, il fratello Yari confessa: “Lei mi ha spinto a farlo…”

Si ritorna a parlare di Ylenia Carrisi e del vuoto che ha lasciato nel cuore di tutti

Tutto è iniziato da Oggi è un altro giorno, dove Yari Carrisi era ospite nella giornata del 31 ottobre. All’improvviso Serena Bortone al posto di chiamare Jessica con il suo nome le è venuto Ylenia…

Uno strano caso che la stessa conduttrice non si è saputo spiegare, ma ha ammesso che forse la ragazza era li vicino a loro e li stesse osservando. Ovviamente dopo tali parole il fratello, nonchè figlio di Al Bano non ha potuto non dire la sua e ha svelato alcuni dettagli sul loro rapporto e su tutto ciò che la sorella maggiore gli ha insegnato.

Yari Carrisi, la sua gioventù tutt’altro che facile!

Nato nel 1973, Yari ha vissuto i suoi anni più difficili da giovane, quando ha dovuto fare in conti con un duplice dolore che l’ha segnato nel profondo. Il primo è l’improvvisa scomparsa di Ylenia, sorella maggiore e primogenita della coppia, e il secondo è la separazione dei genitori.

Yari Carrisi è molto legato a sua mamma, motivo per cui forse ha scelto di stare con lei e non con il padre. Nel corso di questi anni, il giovane cantante ha cercato di andare avanti e di mettere da parte quanto tutto gli è accaduto.

Il ricordo di Ylenia commuove tutti

“Non smetterò mai di cercare Ylenia. Di lei mi manca tutto”, ha fatto sapere Yari Carrisi a gran voce in diretta televisiva. Nonostante i due si siano separati per cause ancora oggi misteriose, Ylenia è riuscita a darle un grande insegnamento.

Il musicista ha fatto sapere che la sorella aveva un’intelligenza rara, scriveva poesie, canzoni e parlava a soli 20 anni 4 lingue. Amava viaggiare e scoprire il mondo. Era una persona che dava molto di sé agli altri, sempre».

A Oggi è un altro giorno a marzo 2022, parlando della sua vita nel corso della quale si dedica alla meditazione, alla musica e ai viaggi, a Serena Bortone, Yari ha raccontato di farlo anche per portare avanti ciò che la sorella ha cominciato.

«Ylenia mi ha spinto a fare questa vita, lei ha iniziato e lasciato un vuoto che ho cercato di colmare e continuare quello che ha lasciato. Ho studiato anche antropologia musicale per abbinare viaggio, musica, spiritualità, ricerca, arte… . Insomma, il figlio di Al Bano vuole continuare quello che la sorella aveva iniziato…