Tu si que vales, giallo sull’assenza di Tina: tutti contro il programma

Tina cipollari e l’assenza a tu si que vales

Nei giorni scorsi sui social è stato mandato in onda un video in cui si vede Tina Cipollari prendere parte a tu si que vales. Nel dettaglio l’opinionista di Uomini e donne doveva prendere parte alla puntata di ieri ma come si è notato di Tina nemmeno l’ombra. Perchè?

Tina Cipollari a Tu si Que Vales perde le staffe dietro le quinte

C’è da precisare che dopo il piccolo spoiler circolato in rete e postato dalla stessa pagina ufficiale di tu si que vales in tanti aspettavano il momento in cui poter guardare la vamp di Frusinate e magari assistere a qualche suo show.

Nel video in questione si vede Tina dietro le quinte perdere le staffe con gli autori. La Cipollari si è arrabbiata perché forse da tempo aspettava di entrare nello studio e sicuramente si era scocciata di attendere. Nel dettaglio Tina esclama: O mi fa fate entrare o me ne vado a casa!

Intanto al momento non si è capito se davvero è tornata a casa sua ma quello che possiamo dire è che il pubblico da casa si è scagliato pesantemente contro la redazione e tutto il programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tù Sì Que Vales (@tusiquevales_it)

Fan in rivolta dopo la puntata

Al momento il giallo sull assenza di Tina Cipollari a tu si que vales resta ancora aperto. Infatti, essendo un programma registrato e montato in precedenza è possibile che vedremo la vamp nella prossima puntata.

Detto ciò il programma dell’ammiraglia Mediaset non ha fatto una bellissima figura: annunciare un ospite, mostrarlo nel dietro le quinte, fare credere al pubblico che si esibirà e poi non inserirlo in scaletta, non è proprio il massimo. Infatti motivo per cui sui social dopo aver visto la puntata di è scatenato l inferno. Ora non ci resta altro che aspettare il prossimo appuntamento e sperare che la rete soddisfi il suo pubblico.