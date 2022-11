Il Paradiso delle signore anticipazioni 3 novembre: entra in scena Quinto, Salvatore turbato

Le anticipazioni della puntata del 3 novembre del Paradiso delle signore rivelano che ci sarà un inaspettato colpo di scena. Nello specifico, vedremo che Quinto farà il suo ingresso trionfale in caffetteria.

Questo nuovo arrivo, chiaramente, lascerà di stucco Salvatore, il quale si mostrerà piuttosto turbato dalla cosa. Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio intercederà per cercare di risolvere i diverbi tra Umberto e Adelaide. Ci riuscirà.

Quinto torna al Paradiso delle signore

La puntata del 3 novembre del Paradiso delle signore sarà alquanto movimentata. Tra gli argomenti maggiormente degni di nota ci sarà, sicuramente, il ritorno di Quinto. Dopo tutto quello che è accaduto tra lui ed Anna, l’ex della donna tornerà in città e, chiaramente, Salvo si mostrerà piuttosto turbato. Il ragazzo verrà prima scosso da una telefonata da parte di Caterina e poi dall’ingresso in caffetteria dell’ex di Anna.

Intanto, al grande magazzino le Veneri sono in fermento per le prove di ballo che devono sostenere per il nuovo numero del Paradiso Market. Il clima, però, non sarà tutto sereno e brioso. In particolar modo, infatti, vedremo che ci sarà anche qualche colpo di scena inatteso. Il complotto che Umberto ha ardito contro Adelaide coinvolgerà anche Matilde. La donna, infatti, si troverà a dover abbandonare il magazzino senza dare una giusta motivazione a Vittorio. Il direttore dello shopping center, però, deciderà di indagare.

Anticipazioni 3 novembre, Vittorio va a parlare con Umberto

In particolar modo, vedremo che Conti ascolterà un diverbio tra Umberto e Adelaide nella puntata del 3 novembre del Paradiso delle signore. A quel punto, allora, sorgeranno in lui dei sospetti. Vittorio, allora, deciderà di intercedere per cercare di appianare le divergenze tra la contessa e il commendatore. Il protagonista, infatti, si recherà a Villa Guarnieri con tutte le buone intenzioni possibili, ma le cose prenderanno la piega sperata?

Nel frattempo, il rapporto tra Anna e Salvatore sarà sempre più compromesso. La donna farà di tutto per cercare di ripristinare il sereno tra loro e, in un primo momento, sembrava anche essere vicina a raggiungere l’obiettivo. L’arrivo di Quindi in città, però, scombussolerà tutti i piani. Che cosa vorrà l’uomo? Avrà forse intenzione di riconquistare la sua donna? A tutti questi quesiti troveremo risposta nel corso delle prossime puntate del Paradiso delle signore.