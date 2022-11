Ilary Blasi volta pagina, a cena con un uomo misterioso (FOTO) Scoop

La show girl beccata a cena con un uomo: addio per sempre Francesco Totti

A lanciare lo scoop il settimanale Diva e Donna che ha beccato l’ex moglie di Francesco Totti con un uomo misterioso. Ovviamente occhi puntati su quest’ultimo in quanto non sembra appartenere al mondo dello spettacolo.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco sta tenendo banco da settimane e sono in tanti a voler conoscere i dettagli di questa storia naufragata. Sembrava un amore unico e che potesse durare per sempre… E invece…

Ora l’ex calciatore della Roma è felice accanto a Noemi Bocci e pare che anche la conduttrice televisiva abbia ritrovato la serenità. Ma con chi?

Ilary Blasi volta pagina: addio Francesco

Dopo il “caso” dei Rolex e delle borsette, Ilary Blasi e Francesco Totti aspettano di fronteggiarsi in tribunale per il divorzio.

Intanto, in questa immagine parte di in servizio più ampio che si può leggere in esclusiva sul settimanale di Gossip Diva e donna, si può vedere Ilary in dolce compagnia. La show girl è uscita a cena con un nuovo cavaliere: si chiama Edoardo e fa l’immobiliarista.

La nuova vita di Totti accanto a Noemi

Tra pochi giorni Ilary Blasi e Francesco Totti si vedranno di nuovo in tribunale. Non solo scarpe, borse e preziosi orologi. Nella disputa legale tra i due rischia di finire anche la Totti Soccer School, la scuola calcio intitolata all’ex numero 10 della Roma.

A parte questo, sembra che tra l’ex coppia ormai non ci sia più nessun rapporto se non quello che riguarda i figli.

D’altronde lui ha preso un’altra strada, da mesi è felice accanto a noemi Bocci. Per la neo coppia e cose si stanno facendo davvero interessanti, in questi giorni sono uscite foto dove si vedono insieme a prendere casa verso Roma Nord.

Una nuova vita quindi per Francesco che a quanto sembra davvero felice dopo anni. Intanto, vedendo le foto sopra citate, anche la bella ex letterina non sembra sia rimasta da sola… Per ora non ci resta che attendere aggiornamenti.