Oroscopo 1° novembre 2022: nuovi inizi per Leone, Acquario contrariati

Le previsioni dell’oroscopo del 1° novembre vedono i Bilancia un po’ tormentati dal punto di vista lavorativo. I Cancro sono favorevoli ad un cambiamento.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore sono favorite le coppie stabili. Le relazioni nate da poco, invece, potrebbero vivere qualche contraccolpo. Cercate di mantenere la calma e di non fare il passo più lungo della gamba, specie nel lavoro.

Toro. Non trascurate le vostre passioni e i vostri hobby. Nella vita è importante tenere sempre la mente occupata e non lasciarsi trasportare passivamente dagli eventi. Il destino è destino, ma talvolta possiamo fare qualcosa per modificare il corso degli eventi.

Gemelli. L’oroscopo del 1° novembre vi invita ad essere attenti. Ci sono delle decisioni da prendere, specie per quanto riguarda il vostro futuro e la vostra carriera. Ascoltate i consigli, ma poi decidete sempre con la vostra testa.

Cancro. In questo momento sono favoriti i cambiamenti. Forse state valutando un trasferimento o un cambio di lavoro. In ogni caso, qualunque sia il cambiamento che sta per entrare nella vostra vita, accoglietelo con gioia.

Leone. Per i nati sotto questo segno stanno per iniziare dei progetti molto importanti e che potrebbero portarvi a cambiare radicalmente le vostre abitudini. Cercate di essere pronti e predisposti al cambiamento.

Vergine. Siate socievoli nell’ambito relazionale. Anche in amore è necessario aprirsi un po’ di più. Le persone che vi circondano non possono leggervi nel pensiero. Per tale ragione, se avete qualcosa da dire, fatelo liberamente.

Previsioni 1° novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le relazioni sentimentali stabili potrebbero vivere un momento di stallo e di noia. Talvolta è necessario reinventarsi per dare nuova vita ai legami. In ambito professionale ci sono delle decisioni che vi stanno tormentando.

Scorpione. Riflettete bene prima di mettere un punto definitivo in una situazione o con una persona. Lasciate il beneficio del dubbio, altrimenti potreste pentirvi in seguito. In amore ci vuole spirito d’iniziativa.

Sagittario. L’oroscopo del 1° novembre vi invita ad essere un po’ più cauti. Di solito tendete a dare luogo a dei colpi di testa, anche per quanto riguarda il lavoro. In questa circostanza, però, sarebbe più opportuno andarci piano.

Capricorno. Buon momento per iniziare una nuova relazione. Naturalmente deve esserci la materia prima, ma non temete. Non dovete avere fretta perché le cose belle arrivano sempre quando non le si aspettano.

Acquario. Il comportamento di una persona cara potrebbe avervi turbato, per tale ragione, nel corso della giornata odierna siete piuttosto contrariati. Buon momento per ricominciare e per dare via a nuove iniziative.

Pesci. Se avete avuto delle discussioni in questo periodo, approfittate di questo momento per chiarire tutto. Sono favorite le riappacificazioni, quindi, cogliete la palla al balzo. In amore, invece, ci vuole un po’ di coraggio in più.