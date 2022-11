Oroscopo 3 novembre 2022: Ariete novità in amore, Bilancia meno possessivi

Secondo l’oroscopo del 3 novembre, i Pesci sentono il bisogno di aprirsi. Per i Toro potrebbe essere arrivato il momento di compiere un passo importante

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle belle novità in arrivo per quanto riguarda l’amore. Se siete indecisi su una decisione da prendere, questo è il momento di osare seguendo principalmente il vostro cuore.

Toro. I nati sotto questo segno potrebbero essere destinati a grandi cose. Questo è un momento molto fortunato per voi, soprattutto dal punto di vista dell’amore. Approfittatene per fare qualcosa di importante.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 3 novembre vi invitano ad essere cauti in amore. Ci sono dei cambiamenti in arrivo e forse è il caso di non lasciarsi andare troppo. Cercate di mediare tra la mente e il cuore.

Cancro. Spesso sentite il bisogno di manifestare la vostra opinione, anche se nessuno ve l’ha chiesta. Questo potrebbe portarvi ad inimicarvi diverse persone. Cercate di non prendere decisioni frettolose sul lavoro.

Leone. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Siete appagati in ambito professionale, ma forse non può dirsi lo stesso per quanto riguarda la sfera sentimentale, ci sono delle cose da rivedere.

Vergine. Non siete solito soffermarvi troppo sul passato. Siete dei grandi sognatori, pertanto, i vostri occhi sono quasi sempre orientati verso il cielo e verso il futuro. In arrivo novità importanti.

Previsioni 3 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore siete piuttosto possessivi e questo potrebbe far nascere qualche incomprensione. Dal punto di vista del lavoro, invece, in questo momento è meglio non cambiare la via vecchia per quella nuova.

Scorpione. Interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. Se non sapete bene in che direzione orientarvi, guardate avanti e non voltatevi indietro. In amore bisogna avere coraggio.

Sagittario. Se state cercando casa o un nuovo lavoro, sappiate che il mese di novembre è favorevole per questo. Ci sono delle belle opportunità in arrivo. L’Oroscopo del 3 novembre vi esorta a coglierle al volo.

Capricorno. Di solito non amate accontentarvi e siete sempre alla ricerca di novità e di qualcosa di più. Talvolta, però, sarebbe necessario comprendere i propri limiti e capire che oltre non si può andare.

Acquario. Spesso tendete a farvi più problemi del dovuto. La vita va presa a morsi e non bisogna rimuginare troppo sulle scelte. Dal punto di vista professionale dovete imporvi delle priorità.

Pesci. Siete sempre molto determinati. Quando vi mettete una cosa nella testa, difficilmente riuscite a distogliere la vostra attenzione. In amore sentite il bisogno di aprirvi.