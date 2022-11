Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi, 3 novembre: Roberta contro Ida di nuovo

Giovedì 3 novembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne nella quale assisteremo a svariate dinamiche degne di nota. Al centro dell’attenzione torneranno ad esserci gli esponenti del trono over.

Per buona parte della messa in onda si tornerà a parlare di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La frequentazione tra i due sta generando parecchi malumori, pertanto, non potranno mancare gli interventi di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Liti tra Ida e Alessandro a Uomini e Donne

Nella puntata del 3 novembre di Uomini e Donne ci saranno diversi momenti di discussione tra gli esponenti del trono over. In particolar modo vedremo che Ida e Alessandro torneranno ad essere al centro dell’attenzione. Durante le scorse messe in onda, i due si sono trovati a fare i conti con le ire di Roberta e Riccardo. Ebbene, anche la puntata di oggi non sarà da meno. Anche in questa circostanza, infatti, non mancheranno i momenti di conflitto.

Ad ogni modo, ad animare il dibattito, stavolta, saranno anche gli stessi Ida e Alessandro. I due stanno continuando la loro conoscenza, tuttavia, qualcosa pare stia andando storto. Nel corso della puntata, infatti, non faranno altro che punzecchiarsi e portare alla luce delle situazioni piuttosto sgradevoli che stanno contraddistinguendo il loro rapporto. Per tale ragione, ci saranno dei diverbi.

Spoiler 3 novembre: le accuse di Roberta

In studio, i presenti non potranno fare a meno di notare che le discussioni a cui i due daranno luogo sono pressappoco le stesse che, in passato, c’erano tra Ida e Riccardo. Questo, dunque, non deporrà molto bene per la loro relazione. Nella puntata del 3 novembre di Uomini e Donne, infatti, interverrà anche Roberta, la quale attaccherà pesantemente la Platano.

La donna, infatti, ammetterà di non credere minimamente alla veridicità dei sentimenti esistenti tra i due. In causa, poi, sarà chiamato anche Riccardo, che non potrà fare a meno di mostrare tutto il suo disappunto per tutta questa situazione. Intanto, tra Riccardo e Roberta non ci sarà più alcun prosieguo. Dopo il bacio di cui si è parlato nelle precedenti puntate, infatti, i due hanno deciso di non uscire più insieme, pertanto, la loro conoscenza è del tutto chiusa. Del trono classico, invece, si parlerà probabilmente nelle prossime puntate.