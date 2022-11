Chiara Ferragni senza pudore, alla cena di famiglia si presenta così… “Tutto al vento” (FOTO)

La moglie di Fedez ancora una volta lascia tutti a bocca aperta

Chiara Ferragni sa sempre come stupire e anche questa volta ci è riuscita benissimo. L’influencer si è presentata l compleanno di sua mamma, la signora Marina con un abbigliamento a dir poco particolare che ha subito scatenato i suoi fan.

Per l’occasione, infatti, l’imprenditrice digitale ha scelto un top semplice ma al tempo stesso trasparente, indossato senza reggiseno. Un top che lasciava intravedere le sue forme e anche i capezzoli.

Chiara Ferragni mette tutto in mostra: che bomba!

Scendendo nei dettagli, alla cena di famiglia organizzata per festeggiare la madre, la Ferragni ha optato per un look casual: jeans, top bianco trasparente e camicia oversize.

Ovviamente, in questo look semplice e alla portata di tutti i fan non hanno potuto non notare un dettaglio bollente che ha subito acceso le fantasie dei più attenti.

Chiara ha scelto di non mettere il reggiseno, e fino a qui nulla di strano. A lasciare a bocca aperta la scelta del top totalmente trasparente, tanto da lasciar intravedere tutto…

Tra l’altro, mentre per la cena al ristorante ha scelto di indossare il top bianco, a casa invece si è scattata delle foto con addosso solo la camicia oversize. Continua dopo le foto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La risposta del popolo web: i fan si dividono

Come spesso accade a tanti Vip, anche Chiara Ferragni ha ricevuto delle critiche per il suo look. Possiamo dire che il popolo web si è diviso a metà, da un lato c’è chi ha apprezzato questo outfit sbarazzino con un tocco di sensualità, qualcun altro invece non ha nascosto il proprio disgusto.

Qualche utente le ha ricordato che è madre di due figli e non si può permettere di uscire mezza nuda. Altri ancora invece, l’hanno invitata a cambiarsi e vestirsi in maniera più adeguata. Insomma, come sempre sia commenti positivi che negativi… Chissà se Chiara risponderà come suo solito.