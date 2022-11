Antonino e Giaele sorpresi a fare “cose strane”: la regia e gli altri sbottano (VIDEO)

Il sito ufficiale del Grande Fratello Vip ha caricato un video in cui si vedono i due gieffini fare cose “strane”

Cosa stanno combinando Giaele e Antonino nella casa del Grande Fratello Vip? Nelle scorse ore i due si sono avvinghiati sotto le coperte all’interno della casa e sembra che alla fine qualcosa di fisico c’è stato.

I due si piacciono ma al momento non si parla ne di storia e tanto meno di fidanzamento. D’altronde ricordiamo che la Donà è sposata e da fuori suo marito chissà cosa sta pensando. Ma cosa è successo adesso? Dove si sono spinti i due Vip?

GFVip: Antonino e Giaele si nascondo ma vengono beccati

Non è certo la prima volta che i due gieffini si nascondono dalle telecamere. L’hanno fatto la scorsa settimana quando si sono messi sotto al piumone e poi sui divanetti sotto al plaid.

Ieri l’ex compagno di Belen Rodriguez e la moglie del milionario Bradford Beck si sono nascosti in un angolo del giardino interno della casa del GF Vip, in un punto dove le telecamere non arrivano.

Non contenti i due hanno anche fatto un muro di cuscini e coperte proprio per evitare che fossero guardati ma inutilmente.

La reazione della regia e degli altri inquilini

Patrizia Rossetti si è subito accorta della presenza di Antonino e Giaele dietro al muro di cuscini e ha chiesto agli altri ragazzi cosa stessero facendo. Edoardo Donnamaria ha subito risposto: “Ma che so matti a fa le cose qua con tutti in casa“.

Non Giaele e Antonino che fanno cose dietro ai puff con tutti a fianco vi giuro ragazzi impazzisco #gfvip — karenfonso (@tralashando) November 1, 2022

Gli autori ovviamente hanno chiamato Spinalbese e la De Donà in confessionale, ma i due non hanno sentito, così è intervenuta Antonella Fiordelisi. Quest’ultima li ha invitati ad alzarsi e a spiegare cosa hanno fatto dietro al muro di “Berlino”. Come se non bastasse poi Attilio Romita ha iniziato a canticchiare la marcia nuziale appena Antonino e Giaele si sono alzati, quasi un’ora dopo.

Cosa racconteranno ad Alfonso Signorini nella prossima diretta?