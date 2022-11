Gemma Galgani, addio Uomini e donne: in arrivo una grande novità

La dama famosa del trono over è pronta a lasciare il programma della De Filippi?

Nelle ultime ore è circolata in rete una notizia molto interessante che riguarda Gemma Galgani. A quanto pare, la dama di Uomini e donne sarebbe pronta a saluta il famoso studio della De Filippi per partecipare ad un altro programma.

In particolare, nei prossimi mesi potrebbe dire addio alla trasmissione in cui è ancora alla ricerca dall’amore in maniera temporanea, per partecipare al talent show culinario Celebrity Masterchef insieme ad altri personaggi noti nel mondo dello spettacolo.

Gemma Galgani lascia Uomini e donne?

C’è da precisare che non è la prima volta che si parla dell’addio di Gemma a Uomini e donne. Questa volta a sganciare la bomba è il sito comingsoon che ha fatto sapere qualcosa di davvero interessante sulla dama.

C’è da precisare che già dallo scorso anno, la Galgani non ha più grande spazio al centro dello studio e questo sarebbe un motivo in più per salutare Maria.

A catturare l’attenzione del pubblico a casa adesso sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri, e Pinuccia Della Giovanna. La donna potrebbe lasciare il parterre over per mettersi ai fornelli a Celebrity Masterchef, dato che la nuova edizione dello spin off con protagonisti i vip dovrebbe andare in onda ad aprile su Sky Uno.

Tra i possibili concorrenti di questa nuova edizione è spuntato anche il nome di Nicolas Vaporidis, Luca Salatino, e di Raz Degan. Al momento precisiamo non c’è ancora nulla di ufficiale ma sicuramente i suoi fan saranno contenti di vederla ai fornelli.

La dama ancora in difficoltà al trono over

Gemma Galgani fa parte di Uomini e donne da diversi anni, precisamente 12 ma ad oggi ancora non è riuscita a trovare la sua anima gemella. Fino a due anni sembrava avere grandi attenzioni, soprattutto da parte di Maria de Filippi.

Attenzioni che dal 2012 a questa parte sono praticamente crollate… Nonostante questo Gemma non ha mai mollato, sperando sempre di trovare il suo principe azzurro. Chissà se a breve ci riuscirà…