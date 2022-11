Il Paradiso delle signore trama 4 novembre: Salvatore prende una decisione inattesa

La trama della puntata del 4 novembre del Paradiso delle signore rivela che Salvatore arriverà a prendere una decisione inaspettata per quanto riguarda il rapporto tra Anna e Quinto. Il ragazzo è rimasto così scosso dal ritorno dell’uomo, al punto da spiazzare tutti, specie Anna.

In merito a Umberto, invece, il commendatore si vedrà costretto ad apportare delle modifiche al suo piano contro Adelaide e, di riflesso, contro Marco. Tra Matilde e Vittorio ci sarà un incontro molto importante.

L’inaspettata decisione di Salvatore al Paradiso delle signore

Nella puntata del 4 novembre del Paradiso delle signore vedremo che sull’ultimo numero del Paradiso Market verrà pubblicato l’articolo di Marco sulla tragedia del Vajont. Questa notizia, dunque, spingerà Umberto a dover apportare delle modifiche ai suoi piani per incastrare Adelaide. Il commendatore, dunque, si troverà ad avere uno scontro molto aspro con il direttore.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore metterà al corrente Anna di quanto appena accaduto. Il giovane Amato si troverà ad assistere ad una scena che lo turberà molto. Quinto, infatti, avrà la possibilità di poter incontrare sua figlia Irene. L’incontro tra i due sarà assolutamente commovente e toccante. Ad ogni modo, nel vedere come Quinto e Anna si relazioneranno l’uno all’altra, Salvatore prenderò una decisione inattesa. Il ragazzo, infatti, lascerà tutti senza parole, soprattutto Anna.

Incontri romantici nella puntata del 4 novembre

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 4 novembre vedremo che Maria non avrà intenzione di partecipare al ballo. La giovane verrà spiazzata da un imprevisto, pertanto, si troverà ad uscire di casa da sola. Vito verrà a conoscenza di quanto stia accadendo, quindi, deciderà di fare una sorpresa inaspettata alla ragazza. A tal proposito, si presenterà sul Ballatoio e chiederà alla ragazza se può essere il suo accompagnatore. Cosa risponderà la giovane?

Intanto, al grande magazzino ci sarà un altro evento degno di nota. Tutto è allestito per il ballo e per la grande serata. Per l’occasione vedremo che tutti si vestiranno di tutto punto. A lasciare folgorati un po’ tutti sarà Matilde, la quale sfoggerà un abito elegantissimo che metterà in risalto la sua bellezza. Nel vederla Vittorio ne resterà estasiato. Il direttore dello shopping center, infatti, si avvicinerà a lei e le chiederà di ballare insieme. I due, così, si lasceranno andare ad un momento molto romantico.