Carlo Conti che colpaccio! A Tale e quale show stasera arriva lui

Una nuova puntata attende i fan di Tale quale show: Carlo Conti ha chiamato proprio lui

Siamo giunti alla vigilia della sesta puntata di Tale e Quale Show 2022, che Carlo Conti condurrà questa sera, venerdì 4 novembre, su Rai 1.

A valutare le imitazioni fatte dai concorrenti come sempre ci saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, affiancati da un quarto personaggio, che questa settimana sarà…

Niente poco di meno che Maurizio Costanzo! No, non si tratterà di quello vero ovviamente, ma di un personaggio che lo imiterà. Ma di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme nel paragrafo sotto.

Tale quale show: il quarto giudice è Maurizio Costanzo

A calarsi nei panni di Maurizio Costanzo sarà un’amatissimo attore italiano. Stiamo parlando di Maxi Lopez che con le sue ottime doti di imitatore, ricoprirà il ruolo di giudice valutando insieme agli altri i concorrenti.

A lanciare la notizia come sempre il noto portale tvblog che ha già anticipato che questa sera sarà una puntata imperdibile. La scorsa settimana invece abbiamo visto Francesca Manzini che ha imitato Mara Venier. Mentre nei venerdì precedenti altri personaggi hanno fatto ingresso diversi vip.

Chi vincerà la sfida tra la Rai e Mediaset?

L’appuntamento di questa sera con Carlo Conti e tutta la troupe è l’ultimo in termini di sfida con la concorrenza Mediaset. Infatti, mentre la rete di Stato ha puntato su Tale e quale show, quella del Biscione ha schierato Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman. Nessun paragone, almeno fino a questo momento dato che il pubblico fino a questo momento ha preferito le sfide dei Vip.

Questa sera, la fiction sarà in video con la sua ultima puntata, ma si prevede che ad avere la meglio in ascolti sarà ancora una volta la trasmissione del primo canale, visto l’ampio divario preceduto. Insomma per adesso non ci resta altro che attendere.