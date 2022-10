Antonella Fiordalisi sgancia la bomba al GFVip: “Totti mi ha…” e scatta la Censura (VIDEO)

Cosa è successo tra Antonella Fiordalisi e Francesco Totti? Svelato il mistero

Ha sganciato una vera e propria bomba Antonella Fiordalisi all’interno del Grande Fratello Vip poche ore fa.

La concorrente salernitana mentre chiacchierava con alcuni coinquilini si è lasciata andare a una confessione che non è passata inosservata ai telespettatori a casa. Andiamo a vedere insieme perchè.

Antonella Fiordalisi si lascia andare ad una confessione: scatta la censura

Molti telespettatori mentre guardavano la diretta non hanno potuto notare una confessione di Antonella Fiordalisi alquanto particolare.

L’influencer ha tirato in ballo Francesco Totti, che come tutti sappiamo sta attraversando una separazione molto burrascosa con Ilary Blasi. La giovane, chiacchierando con Giaele De Donà ed Edoardo Donnamaria in camera da letto, stava ipotizzando un eventuale nome da dare a un futuro figlio.

Tra i nomi emersi è spuntato Francesco, con Edoardo che ha subito aggiunto: “Totti”. Ed è in questo momento che la Fiordelisi ha chiosato: “Mi ha scritto Totti!”. Di conseguenza subito le telecamere si sono spostate altrove, facendo scattare quasi una censura.

Ma il vero particolare che ha attirato l’attenzione del pubblico è stato il fatto che la ragazza dopo tale esternazione si è subito messa la mano davanti alla bocca. Ecco il video:

Le ipotesi sull’accaduto

Le parole della Fiordalisi non sono passate inosservate e in tanti in queste ore si stanno chiedendo qual è il motivo di questa esternazione. Al momento le ipotesi sono due, o l’infuencer ha voluto nominare Francesco Totti per attirare di più l’attenzione su di se, dato quello che sta accadendo al calciatore o realmente tra i due c’è stato qualcosa.

Laddove venga data per buona la seconda opzione, resta da capire il contenuto di questi messaggi. Sicuramente, Alfonso Signorini data la curiosità di tutti tornerà sull’argomento. Non ci resta altro che attendere la puntata di questa sera in onda dalle ore 21.45 circa e scoprire qual è la verità.