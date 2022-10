Antonella Clerici irriconoscibile: in diretta si è presentata così. Ma è possibile? (Video)

La bellissima presentatrice di E’ sempre mezzogiorno oggi ha lasciato tutti a bocca aperta

Sa sempre come sorprendere Antonella Clerici e lo ha fatto anche oggi durante la puntata di E’ sempre mezzogiorno. Oggi è un giorno particolare, un giorno amante soprattutto dai bambini.

Da molti anni anche in Italia si festeggia Halloween e tra un dolcetto e scherzetto sono in tanti ad apprezzare questa festa che precede i santi e i morti. E proprio per inaugurare questo evento che Antonellina ha deciso di presentarsi in studio con un look particolarmente a tema.

Antonella Clerici irriconoscibile in diretta

Ha lasciato davvero tutti a bocca aperta, Antonella Clerici durante la messa in onda di E’ sempre mezzogiorno. Di solito siamo abituati a vederla riccia e con i capelli biondissimi fin dagli esordi in tv. Ebbene, oggi ha voluto sorprendere, lasciando i telespettatori senza parole.

Possiamo dire che appena è entrata, mostrandosi di spalle nessuno l’ha riconosciuta, in quanto ha indossato una parrucca lunga e dal colore nero. (Come si vede nel video sotto postato)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Trash Della Tv Italiana (@trashtvstellare)

Ovviamente tantissimi i messaggi di apprezzamento per questo cambio look davvero esagerato. Rossetto rosso e capelli nero corvino hanno dato un tocco di Morticia della famiglia Addams.

Nuovo progetto per la Clerici: presto in prima serata

Continua il successo di Antonella Clerici che con il suo E’ sempre mezzogiorno si è riconfermata al suo posto. Negli ultimi due anni, però un nuovo programma le è stato affidato, ovvero The Voice che ha riscosso grande successo.

Stando alle ultime novità presto la conduttrice di Legnano sarà impegnata proprio con la terza edizione di questo show. Dopo il successo degli scorsi anni infatti, i vertici Rai hanno deciso di proseguire con il talent spin off di The voice che occuperà come sempre il venerdì sera della rete ammiraglia.

Ma non è tutto! A quanto pare in cantiere per la presentatrice potrebbe esserci un nuovo progetto. Di cosa si tratta? A marzo potrebbe andare in onda un nuovo spin off del talent, dedicato questa volta ai più piccoli.