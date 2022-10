Uomini e donne, com’era Ida Platano prima del successo: irriconoscibile (FOTO)

Avete mai visto la dama di Uomini e donne prima di avere successo nel parterre?

Ida Platano è spesso al centro dello studio di Uomini e Donne. Di recente è tornata alla ribalta per via della sua vicinanza con Riccardo Guarnieri e poi con Alessandro. La dama però si fa notare spesso anche per i suoi look sempre molto particolari.

Come in molti sanno Ida è una parrucchiera e quindi non manca a lei stravolgere i suoi capelli con acconciature particolari. Ma l’avete mai vista prima di far parte del programma? E’ praticamente irriconoscibile.

Ida Platano amatissima a Uomini e donne

Nelle ultime settimane, abbiamo visto Ida Platano avvicinarsi di nuovo ad Alessandro. Il cavaliere salernitano ha dichiarato apertamente di amarla e di voler provare a riconquistarla. Una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto la stessa dama che è rimasta a bocca aperta.

Dopo un primo tentennamento Ida ha deciso di concedergli una seconda chance e sembra che i due al momento si stanno rifrequentando. La Platano si è sempre fatta notare a Uomini e donne e in tutti questi anni sono stati tanti gli uomini a presentarsi davanti a lei. Sempre perfetta, non solo a livello fisico ma anche nei suoi look e nelle sue acconciature, la dama sa proprio come farsi notare.

Com’era la dama prima del successo a Ued

Chi segue Uomini e donne avrà notato in Ida Platano tantissimi cambiamenti di look. Spesso la dama si presenta con treccine, o con capelli legati o semplicemente sciolti… Ida ha una bellissima chioma, motivo per cui ama spesso cambiare. Ma l’avete mai vista prima del successo? Dando uno sguardo al suo profilo social abbiamo trovato alcune immagine sue del passato e possiamo dire che è completamente diversa da oggi.

Come si può notare la donna ha dei capelli cortissimi, con una francia che le copre le sopracciglia. Anche il colore è diverso, appare con un castano scuro senza sfumature come oggi.. Qualcuno a stento l’ha riconosciuta, ma se si fa attenzione si può notare come lo sguardo e le labbra sono identiche ad oggi… Per noi è sempre bellissima, Non trovate?