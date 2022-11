Perché Marco Bellavia non è presente in studio al GF Vip? Signorini replica, ma qualcosa non torna

In questo periodo è sorta una polemica in merito alla mancata presenza nello studio del GF Vip di Marco Bellavia. Molti telespettatori si stanno chiedendo per quale ragione sia consentito a Ginevra Lamborghini di presenziare, malgrado sia stata squalificata, mentre Marco non è presente.

Nell’ultimo numero del magazine Chi, il direttore ha dato una spiegazione a riguardo. Le sue parole, però, non hanno molto convinto i telespettatori. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Il pubblico chiede che Marco Bellavia torni nello studio del GF Vip

Marco Bellavia ha deciso volontariamente di uscire dalla casa del GF Vip, venendo meno al suo contratto con gli autori, a causa di alcuni disagi interiori. L’ex concorrente non ha presenziato in studio per diverse puntate, in quanto ha ammesso di non essere ancora nelle condizioni psicologiche per poter affrontare il tutto. Qualche puntata fa, però, il conduttore è riapparso ed ha raccontato, finalmente, la sua versione dei fatti e si è confrontato con coloro i quali gli hanno recato dolore.

Dopo quell’ospitata, però, Marco non è più apparso in studio, generando un bel po’ di domande nei numerosi fan. Una lettrice di Chi, infatti, ha deciso di scrivere ad Alfonso Signorini chiedendogli spiegazioni a riguardo. Nell’apposita sezione dedicata al botta e risposta con i lettori, il direttore ha risposto ed ha spiegato la sua versione dei fatti.

Alfonso Signorini risponde, ma il pubblico del GF Vip nota una stranezza

Nello specifico, Alfonso Signorini si è limitato a dire che, “non appena sarà possibile”, sarà molto lieto di accogliere nuovamente nello studio del GF Vip Marco Bellavia. Le sue parole, però, hanno lasciato qualche perplessità. Il “non appena sarà possibile” è legato ad un’indisposizione da parte dell’ex gieffino o da parte degli autori del programma? Il manager di Marco, infatti, in una precedente occasione ha fatto una confessione interessante.

In particolare, ha dichiarato che Marco Bellavia non avesse ricevuto nessun invito a presenziare alle puntate del reality show di Canale 5. L’indisposizione, dunque, sembrerebbe da ricondursi più ad una situazione interna alla produzione del programma di Canale 5.

Se così fosse, però, il pubblico potrebbe rimanere piuttosto deluso. In molti, infatti, stanno lamentando questo cambio repentino delle regole del reality show da quando c’è Signorini alla sua guida. Il conduttore, infatti, ha cambiato in corso d’opera molte regole, come ad esempio consentire ad un concorrente squalificato di presenziare in studio, ma la cosa non sta piacendo.