Gemma Galgani pausa da Uomini e Donne e sbarco in un nuovo programma: ecco quale

Da anni si vocifera di un possibile abbandono di Gemma Galgani di Uomini e Donne. In queste ore, però, queste voci si stanno facendo sentire più forti che mai e stanno diventando sempre più concrete.

Il volto storico del dating show di Maria De Filippi, infatti, pare sia in procinto di prendersi una pausa dal programma. Il suo, però, non sarà un abbandono definitivo né, tantomeno, un allontanamento radicale dal mondo del piccolo schermo. Molto probabilmente, infatti, sbarcherà in un nuovo programma.

Ecco dove potrebbe sbarcare Gemma dopo Uomini e Donne

Gemma Galgani pare sia sempre più vicina a lasciare Uomini e Donne. Da diversi mesi a questa parte, la sua presenza in studio sta diventando sempre più marginale. La donna non crea più grosse dinamiche, anche perché il bersaglio preferito di Tina Cipollari è divenuto Pinuccia Della Giovanna. Inoltre, Gemma non sembra essere più neppure corteggiata da alcun uomo. Le poche conoscenze a cui ha dato luogo nell’ultimo periodo non hanno dato grandi frutti.

Proprio per tale ragione, la dama potrebbe rassegnarsi all’idea di dover abbandonare il sogno di incontrare l’amore, almeno per il momento, e potrebbe decidere di dedicarsi ad altro. Stando a quanto emerso sul web in queste ore, infatti, pare proprio che la dama del trono over di Uomini e Donne sia in procinto di sbarcare in una nuova trasmissione, ovvero, Celebrity Masterchef.

La Galgani ormai oscurata da due dame del parterre

Almeno per il momento non si conoscono i termini di questo ipotetico accordo. Per tale ragione, non si sa con esattezza quale ruolo potrebbe ricoprire la dama, se quello di concorrente o altro. Ad ogni modo, la cosa che sembra farsi sempre più strada è che Gemma Galgani potrebbe prendersi una pausa da Uomini e Donne. Ad occupare il suo posto ci sono due dame, che ultimamente stanno creando molte dinamiche.

La prima, come detto poc’anzi, è Pinuccia Della Giovanna, mentre la seconda è una grande amica di Gemma, ovvero, Ida Platano. Anche lei è una grande sognatrice alla ricerca di un uomo che le faccia battere il cuore. Proprio come la sua amica, però, con il tempo ha collezionato solamente tante delusioni. Infine, l’allontanamento di Gemma da Uomini e Donne potrebbe anche non essere definitivo. La dama potrebbe tornare in studio quando lo riterrà più opportuno considerando gli ottimi rapporti con lo staff del talk show.