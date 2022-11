Grande Fratello Vip, ritiro vicino per una concorrente: “Tutta colpa della produzione”

Una concorrente del Grande Fratello ha deciso di abbandonare il gioco

Stasera andrà in onda su Canale 5 una nuova punata del Grande Fratello Vip. Tante le novità ma anche i colpi si scena e uno tra questi ptorebbe riguardare l’abbandono di una concorrente.

Già da ieri circola in rete circola voce un presunto addio da parte di Carolina Marconi. Una decisione che avrebbe preso a seguito di alcuni fatti accaduti proprio nella casa…

Carolina Marconti pronta a rinunciare a tutto: Voglio andare via

Durante l’ultima puntata del GFVip in diretta, la concorrente si è scontrata con Alfonso Signorini lamentando di finire troppo spesso al centro di litigi e polemiche, che non vorrebbero la riguardassero.

Carolina si è scagliata pesantemente contro gli autori, ribadendo che il suo scopo nella Casa era quello di far passare il messaggio di una donna forte, uscita dalla lotta contro il tumore, e innamorata della vita.

Ecco perchè ad oggi non si sente più a suo agio, tutte queste dinamiche non le piacciono affatto. Nelle scorse ore, la concorrente si è sfogata con Nikita esprimendo addirittura il desiderio di voler tornare a casa. E’ disposta a rinunciare ai soldi e alla sua gravidanza tanto desiderata…

La Marconi infatti, ha deciso di mettersi in gioco questa volta per poter realizzare il suo sogno, quello di avere un figlio. L’amica, dal canto suo, crede che Carolina non debba mollare e debba invece mostrarsi agli occhi del pubblico come donna tenace e determinata.

Carolina vuole abbandonare e Nikita “mandi tutto a fankulo per gente che ti chiama falsa, ma andassero a ramengo!”

Carolina “no perchè sembra gli autori stessi non mi vogliano (censura)” beh dopo la clip con robe di settimane fa lo penserei anch’io 🤓 #gfvip pic.twitter.com/MugZYIl4YC — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 2, 2022

Anticipazioni Grande Fratello Vip: cosa ci aspetta questa sera

Ma cosa ci aspetta questa sera in diretta? Le anticipazioni del Grande Fratello Vip ci fanno sapere che nel corso della puntata potrebbe essere proprio Carolina Marconi a dover abbandonare la casa. La gieffina è in nomination insieme a George, Patrizia e Pamela e visto il suo malessere, i fan potrebbero aiutarla ad uscire. Infine, sono previsti anche nuovi ingressi e tra i possibili nuovi concorrenti troveremo Edoardo Tavassi e Luca Onestini.