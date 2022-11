Giulia Salemi seno deformato: il racconto inedito della mamma sulla sua malattia

In queste ore, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più in cui ha raccontato retroscena inediti su sua figlia. Nello specifico, la donna si è soffermata su una malattia che colpì Giulia Salemi quando era solo una neonata e che, purtroppo, le ha deformato il seno.

La donna ha spiegato che a Giulia fu diagnosticato un tumore quando aveva solo tre mesi. I genitori, per fortuna, si accorsero in tempo che qualcosa non andasse, sta di fatto che la neonata fu operata di urgenza. Le cose andarono a buon fine, ma a Giulia è rimasto un difetto fisico alquanto evidente.

Ecco perché Giulia Salemi ha il seno deformato: il racconto della malattia

La mamma di Giulia Salemi ha fatto un racconto inedito sulla malattia della figlia ed ha svelato i motivi del seno deformato che attualmente ha l’influencer. Quando Giulia era neonata cominciò ad avere dei problemi respiratori. Inizialmente i medici ipotizzarono si trattasse di una bronchite, ma in seguito emerse una verità scioccante. Nello specifico, alla Salemi fu diagnosticato un tumore, anche piuttosto grande, proprio nel petto.

I medici la operarono d’urgenza con un intervento durato oltre 5 ore. Per fortuna, però, la massa fu rimossa e non causò nessun danno al piccolo corpicino di Giulia. Naturalmente, però, un intervento del genere ha lasciato sul corpo della giovane una cicatrice indelebile. Crescendo, infatti, tale segno è accresciuto sempre di più fino ad arrivare a dividere il seno della ragazza quasi in quattro parti. Si tratta di un difetto estetico che la Salemi avrebbe potuto risolvere con un ulteriore intervento chirurgico, ma lei non ha voluto.

I motivi per cui Giulia non ha mai voluto rifare il decolleté

Nel corso dell’intervista, infatti, la mamma di Giulia Salemi ha detto che la giovane ha preferito rimanere con il seno deformato in modo da portare sempre con sé il ricordo di quell’esperienza drammatica che, però, si è risolta. Ancora oggi, infatti, Giulia ha un seno più piccolo dell’altro, ma non è mai voluta ricorrere alla chirurgia per apportare delle modifiche e riequilibrare la situazione.

Insomma, si tratta di un episodio che accompagna l’influencer nella sua vita. Anche se le cose si sono risolte per il meglio, però, la giovane deve effettuare comunque dei controlli periodici. Questo anche perché in famiglia ci sono stati svariati casi di tumore, soprattutto dal lato materno.