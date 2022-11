Il Paradiso delle signore anticipazioni 7 novembre: addio per Anna e Salvatore

Le anticipazioni della puntata del 7 novembre del Paradiso delle signore rivelano che per Anna e Salvatore arriverà un momento molto toccante. Amato, infatti, si renderà conto di non poter fare altro che rinunciare a sua moglie.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Ezio verrà umiliato da Umberto. Quest’ultimo non ha accolto di buon grado una concessione che l’uomo ha fatto alle sue dipendenti. Adelaide, invece, sarò alla ricerca di alleati.

Nuove alleanze e discussioni al Paradiso delle signore

Nella puntata del 7 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Marco si troverà a fare dei nemici dopo la pubblicazione del pezzo sulla tragedia del Vajont. Mediante un comunicato, infatti, Umberto e Tancredi si dissoceranno dalle sue dichiarazioni. Per contro, però, il ragazzo potrà farsi forza grazie all’appoggio di Vittorio e di Roberto. In merito ad Adelaide, invece, la contessa sarà alla ricerca di un alleato per fare la guerra al commendatore.

A tal proposito, la donna chiederà a Vittorio di schierarsi dalla sua parte. Conti, però, non ha nessuna intenzione di cedere, sta di fatto che vuole assolutamente restare fuori da tutta questa diatriba, pertanto, si dissocia da Adelaide. Maria, dal canto suo, ha completato la realizzazione dell’abito. Per tale ragione, si lascerà aiutare da Armando per confezionarlo e poi portarli a Flora.

Anticipazioni 7 novembre: la decisione di Salvatore

Al Paradiso delle signore ci sarà un clima davvero molto teso nella puntata del 7 novembre 2022. Nello specifico, infatti, vedremo anche che Umberto farà una partaccia ad Ezio, il quale ha concesso alle dipendenti una piccola pausa senza chiedere il parere di Guarnieri. Questo farà infuriare il commendatore, che non esiterà a far fare una figuraccia a Colombo.

Per quanto riguarda la situazione che coinvolge Salvatore ed Anna, invece, vedremo che le cose si complicheranno sempre di più. Il giovane Amato sarà davvero disperato e non saprà più come fare per uscire da questo impasse nel quale sembra essere piombato. Allo scopo di alleggerire un po’ di più il peso che porta con sé, il ragazzo deciderà di aprirsi con Marcello e gli racconterà cosa sta passando. Al termine del dialogo, poi, Salvatore maturerà un pensiero tanto necessario, quanto doloroso. In particolar modo, si renderà conto di non poter più andare avanti con Anna. I due, dunque, devono necessariamente lasciarsi.