Matteo Diamante asfalta Nikita Pelizon: “Tutto falso, ho le prove” inizia lo show

Dopo essere stato pesantemente attaccato da Nikita Pelizon durante la scorsa puntata del GF Vip, Matteo Diamante ha replicato ad ogni singola accusa della sua ex. Ricordiamo che la ragazza ha dipinto il suo ex quasi come uno stalker, ancora ossessionato da lei.

Matteo, però, ha dato una versione dei fatti diametralmente opposta ed ha asserito di avere anche le prove di quanto detto. Vediamo nel dettaglio come ha replicato e cosa ha detto per discolparsi.

Le accuse di Nikita Pelizon contro Matteo

Nella puntata di ieri del GF Vip, Nikita Pelizon ha parlato molto male del suo ex Matteo Diamante. In particolar modo, ha dichiarato che lui sia sempre stato molto gelosi di lei, anche oggi che non stanno più insieme. La sua gelosia sarebbe tale da “costringere” la ragazza a non frequentare la sua cerchia di amici e le persone a lui vicine. Inoltre, secondo Nikita, lui terrebbe ancora a lei. Ad ogni modo, ad intervenire sulla faccenda è stato il diretto interessato.

Attraverso uno sfogo su Instagram, infatti, Matteo si è detto assolutamente basito per quanto emerso. Il giovane ha definito completamente folli le dichiarazioni fatte dalla sua ex. Ad oggi, infatti, lui non nutre più niente per lei e non le ha mai posto nessun veto su chi potesse frequentare oppure no. Questa è pura pazzia per il ragazzo. Matteo, inoltre, ha anche dichiarato che, semmai, è il contrario.

Diamante replica e asfalta la concorrente del GF Vip

Nel suo sfogo sui social, Matteo Diamante ha detto di avere anche le prove di quanto stesse dicendo. A quanto pare, il ragazzo pare abbia dei messaggi dai quali si evincerebbe che sia Nikita a pensare ancora a lui e non il contrario. Diamante, infine, ha anche chiarito che l’ultima conversazione che c’è stata tra loro è stata interrotta proprio da lui, in quanto non ne poteva più di questa storia.

Insomma, con tale contenuto, Matteo ha dato il via allo show, cosa anche palesata nel suo sfogo. Se Nikita voleva sollevare un polverone, ci è riuscita ed è esattamente quello che otterrà da Matteo. Quest’ultimo, infine, ha anche alluso al fatto che, probabilmente, la concorrente si sta comportando in questo modo per far parlare di sé e per attirare dei consensi. Alla luce di quanto accaduto, il pubblico cambierà idea sul conto della giovane?