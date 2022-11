Il Paradiso delle signore trama 8 novembre: Vittorio spiazzato da Matilde

La puntata di martedì 8 novembre del Paradiso delle signore vedrà Vittorio cambiare radicalmente idea su Matilde. Nello specifico, il direttore dello shopping center rimarrà decisamente senza parole dinanzi una decisione presa dalla donna.

In merito a Salvatore, invece, il ragazzo sarà davvero distrutto. Ad ogni modo, invece di aprirsi e di esternare il suo dolore, finirà per tenersi tutto dentro implodendo. Le persone che gli sono accanto proveranno a fargli coraggio. Ezio e Veronica, poi, riceveranno una bella sorpresa.

Salvatore devastato al Paradiso delle signore

La trama della puntata dell’8 novembre del Paradiso delle signore rivela che Salvatore sarà devastato dal dolore. Il ragazzo ha capito di dover rinunciare alla sua donna e questa decisione lo farà piombare in uno sconforto estremo. I suoi amici proveranno a fare di tutto per per sollevargli il morale, ma l’impresa si rivelerà piuttosto ardua. Il fatto che il giovane abbia deciso di chiudersi in se stesso non aiuterà sicuramente a superare in maniera rapida questo dolore.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Ezio e Veronica saranno molto provati per tutto quello che hanno dovuto affrontare in questo periodo. Allo scopo di alleggerire un po’ di più la situazione e consentirgli di vivere qualche momento di spensieratezza, Stefania e Gemma organizzeranno loro una sorpresa romantica. Intanto, però, Ezio si recherà da Gloria per confidarsi su alcune cose accadute di recente. Nello specifico, si aprirà con lei sul modo in cui è stato trattato da Umberto in questi giorni.

Trama 8 novembre: Matilde spiazza Vittorio

Nel corso della puntata del giorno 8 novembre del Paradiso delle signore, poi, vedremo che Vito carpirà un desiderio bramato da Maria. Essendo totalmente cotto di lei, dunque, il ragazzo farà di tutto per cercare di accontentare la giovane e far in modo che realizzi il suo sogno. Riuscirà nell’intento? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.

Infine, nella parte conclusiva della puntata in questione del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio resterà particolarmente colpito da Matilde. I due si stanno avvicinando parecchio nell’ultimo periodo ed entrambi stanno cominciando a cambiare idea in maniera reciproca. Ad ogni modo, in tale messa in onda Matilde darà il via ad un’iniziativa che lascerà completamente senza parole Vittorio.