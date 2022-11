GFVip, Antonino sgancia la bomba: “Belen e Stefano vicini quando stavano ancora insieme”

Antonino Spinalbese si toglie alcuni sassolini dalle scarpe: Belen e Stefano vicini anche quando stavano insieme

In queste ore Antonino ha sganciato una vera e propria bomba al Grande Fratello Vip. Il concorrente nonchè ex fidanzato di Belen Rodriguez sta facendo un ottimo percorso nella casa e sembra che il pubblico stia molto gradendo la sua presenza.

Intanto, il gieffino poco fa si è lasciato andare a confidenze che hanno subito allarmato il web. Per la prima volta il giovane ha parlato della rottura con la sua ex raccontando un particolare che non è passato inosservato

Antonino Spinalbese parla della rottura con Belen

Antonino Spinalbese con questa sua rivelazione sicuramente creerà non pochi problemi alla show girl argentina, che ricordiamo aveva messo un veto all’ex fidanzato al GFVip. Belen Rodriguez pare non fosse affatto contenta che Spinalbese prendesse parte al reality e avrebbe chiesto alla redazione del GFVip non fare il suo nome.

Cosa non accaduta, anche perchè menzionarla era quasi d’obbligo in un programma come questo. D’altronde, Antonino fa parte del cast proprio per essere il suo ex compagno. Ma cosa ha detto il concorrente a proposito della madre di sua figlia?

C’è da precisare che ad oggi non sono mai stati svelati i veri motivo per cui Antonino e Belen si siano lasciati. Il gieffino ha parlato di un mondo del quale fa parte la Rodriguez che non le appartiene e correrle dietro non è mai stato facile.

Il gieffino menziona Stefano De Martino e rivela qualcosa di davvero clamoroso

Questa volta le dichiarazioni di Antonino su Belen Rodriguez potrebbero creare scompiglio alla modella argentina e a Stefano De Martino. I riferimenti sono sulla fine della storia con la madre di sua figlia.

L’ex parrucchiere ha dichiarato che la fine della storia è avvenuta a dicembre. Questo potrebbe creare problemi in quanto a gennaio già uscirono le prime foto di Belen e Stefano insieme. Per evitare complicazioni è intervenuto sull’argomento Alberto che per aiutare l’amico ha detto: “Non diamo troppi riferimenti temporali”.

Ma la risposta di Antonino è stata del tutto inaspettata: “E ma amore mio, sono problemi suoi, non miei”. “Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino”.