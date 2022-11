Oroscopo 6 novembre 2022, classifica: Cancro in pole position, Capricorno out

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 6 novembre esortano i Toro ad osare e a non arrendersi. Gli Acquario, invece, potrebbero rimanere spiazzati da una sorpresa

Oroscopo dei primi sei segni

1 Cancro. Questo è un momento davvero fortunato per i nati sotto questo segno. Ci sono molte soddisfazioni in arrivo per voi, quindi, cercate di essere ottimisti e di lasciarvi scivolare addosso le critiche.

2 Scorpione. Ci sono delle grandi novità in arrivo. L’Oroscopo del 6 novembre vi invita a cogliere la palla al balzo per fare dei passi importanti in amore. Sono favoriti i traslochi, i matrimoni e tutto ciò che riguarda un cambio radicale di abitudini.

3 Ariete. Nel lavoro siete molto attenti e scrupolosi e in questo periodo questo sarà un elemento fondamentale. Dal punto di vista delle relazioni di coppia, invece, cercate di essere un po’ più flessibili.

4 Sagittario. Buon momento per quanto riguarda le finanze. Gli ultimi mesi sono stati piuttosto dispendiosi, ma adesso potete tirare un sospiro di sollievo e respirare un attimo. In amore ci vuole un po’ di pazienza in più.

5 Acquario. Chi sta lavorando ad un nuovo progetto potrebbe rimanere piacevolmente colpito da quello che accadrà e dal risvolto che prenderanno certe situazioni. Dal punto di vista sentimentale siete molto passionali.

6 Leone. Allargate le braccia, la mente e il cuore all’amore. Se siete single, questo potrebbe essere un ottimo momento per fare delle nuove conoscenze. In ambito professionale, invece, siate attenti ad alcuni colleghi.

Previsioni 6 novembre ultimi sei segni

7 Toro. Meglio tardi che mai. Sia in amore sia nel lavoro ricordate che non è mai troppo tardi per prendere una decisione o per cambiare idea. Dal punto di vista professionale soprattutto ci sono delle situazioni da mettere a posto.

8 Vergine. Ci sono delle novità che potrebbero cambiare la vostra vita in maniera del tutto inattesa. In amore siete passionali, ma è importante dare il giusto peso anche alle parole. Non tutti riescono ad entrare nella vostra testa, quindi, parlate.

9 Bilancia. Siete troppo appassionati secondo l’oroscopo del 6 novembre 2022. Talvolta, questo vostro lato caratteriale vi porta a scontrarvi duramente con le persone che vi circondano e che hanno opinioni divergenti dalle vostre. Siate più lascivi.

10 Pesci. Giornata molto interessante sul fronte delle faccende di cuore. Nel lavoro, però, sentite forte il bisogno di una pausa. Approfittate di questo giorno libero per fare un po’ di ordine nella vostra mente e nel vostro cuore.

11 Capricorno. Questo non è un momento particolarmente florido per voi. Vi sentite stanchi e demotivati e non sapete bene in che direzione andare. L’aiuto di una persona a voi vicina, però, potrebbe schiarirvi le idee.

12 Gemelli. Siete un po’ giù di corda ultimamente. Se avete ricevuto qualche delusione, non demordete. Nella vita bisogna osare e mettersi in gioco il più possibile, altrimenti si rischia di restare fermi e paralizzati.