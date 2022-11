Barbara D’Urso ne combina un’altra, il web non perdona: “complimenti davvero!”

La conduttrice televisiva fa infuriare il popolo web

Quello che è accaduto nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 non è passato inosservato al pubblico a casa. Barbara D’Urso dopo essersi occupata di cronaca e attualità ha dedicato molto spazio anche al gossip e tra gli argomenti trattati non ha potuto non citare Loredana Lecciso e Romina Power, e la presunta querela della cantante.

Barbara D’Urso da l’annuncio in diretta ma…

Proprio sul finire della trasmissione la presentatrice partenopea ha voluto affrontare l’argomento legato al ‘Caso Romina Power – Loredana Lecciso’. Stando alle indiscrezioni circolate in rete e diffuse dal settimanale Nuovo, la show girl sembra che voglia chiedere i danni all’ex moglie di Al Bano per la famosa storia della diffida che uscì fuori nel salotto di Mara Venier.

Su tutta questa faccenda Barbara D’Urso ha voluto dire la sua e con grande stupore ha ammesso: Guardate il settimanale Nuovo cosa dice…La guerra di Cellino San Marco finisce in Tribunale…La Lecciso vuole chiedere i danni a Romina…Addirittura? Nientepopodimeno…”

Carmelita snobba Romina Power

Successivamente la conduttrice ha mandato in onda poi un video in cui in breve spiegava cosa stesse accadendo tra Loredana e Romina. Terminato l’RVM, Barbara D’Urso si è limitata a salutare solo Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi, snobbando alla grande Romina. “Un applauso grande naturalmente ad Al Bano, a Loredana Lecciso ed alla loro figlia Jasmine, che ho avuto modo di conoscere molto bene…” queste le sue parole.

Perchè? Il motivo non sembra essere difficile, pare che le due nell’ultimo periodo non vanno tanto d’accordo. Ad accendere la miccia un’affermazione dell’artista statunitense, che avrebbe dichiarato ad un giornale “Dalla D’Urso non ci andrei mai”.

” E anche quest’ultima recentemente ha dichiarato di essere ben conscia del fatto di non starle particolarmente simpatica: “So che le sto antipatica, l’ho invitata più volte…”.

Pomeriggio 5 perde ascolti contro la concorrenza

Intanto, per Barbara D’Urso continua a non essere un bel periodo televisivo. La bella napoletana che si è vista togliere due programmi in due anni purtroppo non riesce a sollevarsi in termini di ascolti. Pomeriggio 5 non piace più e ormai è certo che il pubblico preferisce la Vita in diretta di Alberto Matano. Tale condizione, potrebbe portare altri cambiamenti anche per il prossimo anno. Insomma, per la D’Urso potrebbe essere davvero la fine.