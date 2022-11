Il Paradiso delle signore spoiler 9 novembre: Vittorio fa una confessione, Vito spiazza Maria

La puntata del 9 novembre del Paradiso delle signore sarà caratterizzata da diversi colpi di scena. Il primo riguarderà sicuramente Vittorio. Conti, infatti, si renderà conto di non potersi mostrare più indifferente a ciò che prova per Matilde, per tale motivo ne parlerà con Roberto.

Intanto, la contessa Adelaide farà di tutto per aiutare suo nipote Marco a trovare dei nuovi colloqui, dato che Tancredi sta facendo di tutto per fargli terra bruciata intorno. Salvatore, dal canto suo, continuerà ad essere molto provato per la decisione di interrompere la storia con Anna.

Sorpresa di Vito a Maria al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 9 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Tancredi farà il possibile per ostacolare Marco nel suo lavoro. Adelaide verrà a conoscenza di questa situazione incresciosa e non potrà fare a meno di fare di tutto per dare il suo aiuto a suo nipote. In particolar modo, proverà a trovare nuovi colloqui per il giovane. Su di un altro versante, poi, vedremo che Elvira le proverà tutte per sollevare il morale di Salvatore.

A tal proposito, organizzerà per il ragazzo una sorpresa che, tuttavia, non avrà i risultati sperati. Salvo, infatti, reagirà molto male e finirà per sbottare duramente contro la donna. Si pentirà di questo comportamento così burbero? In effetti la Gallo voleva solamente provare ad aiutarlo. A fronte di un cuore infranto, però, vedremo che ce ne sarà un altro che palpita d’amore. Vito, infatti, deciderà di agire in prima persona per fare una sorpresa inaspettata a Maria. Il giovane vuole realizzare il suo desiderio e, stavolta, non ha nessuna intenzione di mantenere l’anonimato.

Vittorio fa una confessione su Matilde nella puntata del 9 novembre

Gli spoiler della puntata del 9 novembre del Paradiso delle signore rivelano che tra Vito e Maria potrebbero esserci delle interessanti novità. La ragazza, infatti, rimarrà assolutamente spiazzata quando scoprirà che cosa ha fatto il ragazzo per lei. In merito a Vittorio, invece, il direttore dello shopping center si è, ormai, reso conto di provare qualcosa per Matilde.

A tal proposito, si lascerà andare ad un momento di confidenze con Roberto. In tale occasione, Conti ammetterà al suo amico e collega di guardare con occhi diversi Matilde. A farle cambiare idea sul suo conto è stato soprattutto il modo della donna di agire in determinate circostanze che riguardano anche la sfera professionale. In ogni caso, i sentimenti che nutre Vittorio saranno ricambiati da Matilde?