Selvaggia Lucarelli, la mamma sta male: “Ricoverata, non abbiamo notizie” la denuncia (FOTO)

In queste ore, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un post alquanto toccante sul suo account Instagram che riguarda sua mamma. La signora Nadia sta male da diversi giorni dopo aver contratto il covid.

La figlia l’ha immediatamente portata in un ospedale della Lombardia per far sì che si sottoponesse alle giuste cure. Da quel momento in poi, però, è iniziato un vero calvario per la giornalista, la quale ha scritto dei post di denuncia contro la sanità lombarda. Vediamo per quale motivo.

Selvaggia si sfoga sui social: la mamma sta male

La mamma di Selvaggia Lucarelli sta male. Tutto ha avuto inizio la scorsa settimana, quando la donna ha cominciato a mostrare i primi sintomi da covid. Selvaggia, allora, l’ha accompagnata in ospedale ma, purtroppo, la struttura era al collasso, sta di fatto che la donna è finita in pronto soccorso ed è lì da sabato. I reparti erano molto pieni, pertanto, non c’è stata alcuna possibilità di ricoverarla.

Da premettere che la mamma di Selvaggia ha l’Alzheimer, pertanto, non è capace di mettersi autonomamente in contatto con la figlia per darle degli aggiornamenti. Con il passare dei giorni la situazione è divenuta insostenibile, Selvaggia ha cominciato a spazientirsi poiché non riusciva a mettersi in contatto con la donna. Dopo infinite telefonate all’ospedale, poi, finalmente in queste ore ha ricevuto degli aggiornamenti.

La denuncia della Lucarelli contro la sanità lombarda

Stando a quanto rivelato da Selvaggia Lucarelli, le condizioni in cui vessa sua mamma non sono certamente ottimali. I medici le hanno detto che ha l’ossigenazione al 50% e non si è ancora ripresa. Per il momento la donna risulta ancora presso il pronto soccorso, in quanto non è stato ancora trovato alcun posto in reparto. Il medico con cui ha parlato la Lucarelli, però, le ha detto che per il giorno successivo ci sarebbe potuto essere qualche aggiornamento.

Adesso sono passate altre ore, ma Selvaggia non sembra aver avuto nessuna buona notizia sul conto di sua madre. La donna pare continui a stare molto male e a non essere in grado di potersi mettere in contatto con sua figlia. Non resta che attendere per scoprire come evolverà la vicenda. Intanto, Selvaggia è molto arrabbiata. Questo è il motivo per il quale ha voluto denunciare pubblicamente la terribile situazione in cui vessa la sanità lombarda.