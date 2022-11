Ilary Blasi “ha in mente qualcosa di grosso”. Come potrebbe rovinare Totti

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi ormai il divorzio è vicino: ecco lei come potrebbe rovinarlo per sempre

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo, Ilary Blasi avrebbe un asso nella manica per poter rovinare per sempre Francesco. “Ha in mente qualcosa di grosso, una mossa a sorpresa da usare al momento giusto”, fa sapere il noto settimanale di gossip. Per questo divorzio sarebbero in arrivo novità clamorose.

Continua la separazione tra la show girl e l’ex capitano gialloo-rosso

Ilary e Francesco Totti si sono detti addio questa estate e ora sono ancora più lontani. Ognuno ha preso la propria strada, e l’ex capitano giallorosso ha addirittura voltato pagina con la nuova compagna. I due come si è visto di recente hanno preso casa a Roma Nord e ora stanno cercando di arredarla e iniziare una nuova vita assieme.

Diversamente, invece, la show girl, che al momento si sta concentrando solo sui suoi figli e la sua carriera. Ognuno per ora ha le sue posizioni e per adesso sembra che entrambi sono pronti per una vera e propria battaglia legale per il mantenimento dei ragazzi.

Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che Francesco, nonostante sia felicissimo accanto a Noemi, “non dorme sonni tranquilli” perché “si aspetta l’attacco” a sorpresa da parte della sua ex moglie. Di che attacco stiamo parlando?

In arrivo nuove scottanti rivelazioni

Il settimanale Nuovo fa ancora sapere ai lettori che presto potrebbero arrivare scottanti rivelazioni sull’ormai matrimonio finito di Totti ed Ilary.

A parlare potrebbe essere Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi , che come in molti ricorderanno si era scontrato durante il Grande Fratello Vip con la Blasi potrebbe presto dare nuove prove di quello che è successo tra i due.

Ma il vero colpo di grazie potrebbe darlo a Francesco anche Flavia Vento che sta dicendo che presto o tardi si aspetta delle scuse per non essere stata creduta anni fa quando confessò di aver avuto un flirt col Pupone.

Un gossip mai confermato dal calciatore ma ricordiamo che più volte sui è parlato di tradimenti sia da parte di lui che della conduttrice televisiva. Insomma, la questione è ancora aperta e sicuramente nelle prossime settimane ci sarà ancora molto e tanto da dire!