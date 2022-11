Grande Fratello Vip stasera: parte con una squalifica per Antonella? Il web in rivolta

A sganciare la bomba su Antonella Federica Panicucci durante Mattino 5

Stasera va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni ci fanno sapere che nel corso della diretta non mancheranno colpi di scena. Come sempre la puntata sarà ricca di emozioni e tanti scoop ma questa potremmo vedere anche un addio.

Non parliamo dei nominati ma di Antonella Fiordalisi che potrebbe essere squalificata o potrebbe ricevere qualche provvedimento da parte della redazione. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli e cosa potrebbe succedere.

Grande Fratello Vip stasera, Antonella Fiordalisi a rischio squalifica

Antonella Fiordalisi è finita nell’occchio del ciclone. La giovane salernitana sta facendo un bel percorso all’interno del GFVip ma sembra che qualche sua esternazione non sia piaciuta a tutti. Parliamo di parole forti ed offensive che potrebbero avere drammatici risvolti.

Tale affermazioni sarebbero state rivolte ad Oriana. La new entry ha creato non pochi scombussolamenti nella Casa e possiamo dire con certezza che tra lei e l’influencer campana non corre buon sangue.

Provvedimenti in arrivo per la gieffina?

La Fiordalisi si è lasciata scappare alcune affermazioni davvero poco carine nei confronti di Oriana. “La distruggo, io la uccido”, ha detto tra le tante cose che non sono piaciute al pubblico a casa. È chiaro che non intenda realmente e fisicamente realizzare questi intenti, ma sono parole sulle quali non si può passare sopra. Quest’anno già diverse volte sono stati usati vocaboli non ben accetti e il web ora chiede provvedimenti.

Il pubblico dei social infatti non è proprio disposto ad accettare espressioni come “la uccido” e forse il GF Vip potrebbe essere d’accordo. Ci sarà un provvedimento disciplinare per Antonella Fiordelisi stasera?

Nulla di ufficiale al momento ma durante la puntata di Mattino 5, Federica Panicucci ha lasciato intendere qualcosa. In chiusura di stamattina, la conduttrice ha salutato il pubblico con alcuni spoiler sulla puntata di stasera del GF Vip.”Una sorpresa molto piacevole per Alberto” e poi “una sorpresa molto poco piacevole per Antonella Fiordelisi”.

Cosa ci aspetta? Per scoprirlo non ci resta altro che attendere la diretta come sempre dalle ore 24.45 circa su Canale 5