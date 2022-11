Pamela Prati vuole lasciare il GF Vip per colpa di Alfonso Signorini: il brutto gesto del conduttore

Al termine della puntata di ieri del GF Vip, Pamela Prati ha avuto uno sfogo piuttosto importante durante il quale ha manifestato la volontà di abbandonare il programma. La showgirl si è scagliata duramente contro Alfonso Signorini.

In particolar modo, la protagonista ha ammesso di aver cominciato a maturare questo pensiero nel momento in cui si è resa conto di ricoprire un ruolo marginale nel corso delle dirette. Vediamo cosa è accaduto.4

Lo sfogo di Pamela Prati: ecco perché vuole uscire dal GF Vip

Pamela Prati sembra essere intenzionata a lasciare il GF Vip. In verità, la donna potrebbe andare via senza troppi sforzi, dato che è attualmente in nomination contro Giaele De Donà e Attilio Romita. Il pubblico, dunque, potrebbe anche accontentare la donna facendo in modo che venga eliminata. In ogni caso, se questo non dovesse accadere nella puntata di giovedì prossimo, è probabile che la showgirl decida di andare via di sua spontanea volontà.

Alla fine della lunga diretta di ieri sera, infatti, la concorrente ha avuto un battibecco con Alfonso Signorini. In tale occasione, la protagonista ha detto al conduttore di non avere più piacere a restare nel reality show. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che, nelle ultime puntate, specie in quella di ieri, lei ha avuto un ruolo del tutto marginale, quasi inesistente.

Il duro attacco contro Alfonso Signorini e la reazione del web

Nel corso del suo sfogo, poi, Pamela Prati ha accusato anche il conduttore del GF Vip di essersi comportata male nei suoi confronti. Alfonso, infatti, è stato accusato di non averla neppure salutata durante la puntata. Signorini è rimasto alquanto interdetto dal comportamento della donna. In un primo momento ha provato a giustificarsi in maniera ironica, ma poi ha lasciato perdere non capendo il punto di vista della showgirl.

Nel frattempo, sul web è scoppiata la polemica. In molti si stanno scagliando contro Pamela accusandola di essere davvero poco umile. Dopo tutto quello che ha combinato in passato, dovrebbe solo essere grata a programmi come il GF Vip che ancora le danno adito e le offrono la possibilità di avere visibilità. Pamela, invece, anche dopo tutto quello che è successo, sembra continuare a mostrare un modo di fare da super diva che, oramai, non le si addice più secondo il punto di vista di molti. (Clicca qui per il video)