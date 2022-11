Il Paradiso delle signore trama 10 novembre 2022: Marco prende una decisione inattesa

La trama della puntata del 10 novembre del Paradiso delle signore rivela che Adelaide avrà un duro scontro con Umberto a causa di Marco. La contessa accuserà il commendatore di avergli rovinato la vita. Il ragazzo, allora, prenderà una decisione piuttosto drastica e inattesa.

Per quanto riguarda Vittorio, invece, il direttore dello shopping center si allontanerà da Matilde. L’uomo, infatti, ha capito di provare qualcosa per la donna ma ha una grande paura di gettarsi nuovamente in una nuova relazione, pertanto, si comporterà in maniera piuttosto schiva.

Vittorio si allontana da Matilde al Paradiso delle signore

La puntata del 10 novembre del Paradiso delle signore vedrà Vittorio e Marco prendere delle importanti decisioni. Per quanto riguarda il primo, il direttore del grande magazzino sarà piuttosto combattuto. Da quando ha capito di provare qualcosa per Matilde non riesce più a fare finta di nulla. Il protagonista, però, avrà una grande paura di mettersi nuovamente in gioco con l’universo femminile. Per tale motivo, deciderà di prendere le distanze dalla donna.

Lei, chiaramente, si mostrerà molto turbata dall’improvviso cambio di atteggiamento di Conti. Ad ogni modo, non comprenderà il motivo del suo comportamento e, molto presto, potrebbe metterlo alle strette. Marco, invece, sarà in serie difficoltà. Dopo la cattiva pubblicità che gli ha fatto Umberto, infatti, il ragazzo non riuscirà a trovare un nuovo impiego. Il commendatore sembra avergli fatto terra bruciata intorno.

La decisione di Marco spiazza tutti nella puntata del 10 novembre

Questa situazione farà perdere le staffe ad Adelaide, la quale deciderà di prendere di petto Umberto. La contessa, infatti, nel corso della puntata del 10 novembre del Paradiso delle signore sbotterà duramente contro suo cognato e lo accuserà di aver volontariamente rovinato la vita del povero Marco. Quest’ultimo, non sapendo più come uscirne, deciderà di lasciare il giornalismo.

Tale decisione, chiaramente, lascerà tutti senza parole. Su di un altro versante, poi, vedremo che Flora metterà in serie difficoltà Maria. La donna aumenterà di parecchio le pressioni nei suoi confronti e la ragazza comincerà a mostrare segni di cedimento. Nel frattempo, Vito scoprirà una passione della ragazza. Elvira e Salvatore, invece, continueranno ad essere ai ferri corti. Nella situazione si intrometterà Irene. La commessa deciderà di recarsi dal giovane Amato per parlargli e per convincerlo a fare la pace con la ragazza. Riuscirà nel suo intento?