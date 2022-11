Ida Platano, arrivata la prova che conferma tutto: “Con Alessandro sembrerebbe già finita” (FOTO)

La dama di Uomini e donne sarebbe già di nuovo single

Cosa sta succedendo tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? I due si sono davvero già lasciati? Sembrerebbe proprio di si. Facendo un passo indietro, la coppia ha lasciato insieme il programma di Uomini e donne una settimana fa. La dama e il cavaliere poi sono stati paparazzati in giro per la costiera amalfitana ma già da lunedì tutto è poi taciuto.

Ieri, poi la Platano è scappata da Gemma a Torino. Infatti, da alcune ig stories si è potuto notare come le due amiche erano insieme. Perchè? Si tratta solo di un viaggio di cortesia o Ida ha bisogno in questo momento di sostegno? Intanto, c’è da precisare che nel momento in cui Alessandro e Ida hanno lasciato il parterre, quest’ultima ha comunque ammesso di non essere innamorata.

Uomini e donne: Ida Platano si consola dall’amica

La domanda che tutti si stanno chiedendo in rete è cosa sia successo tra Ida Platano ed Alessandro Vicinanza e perchè c’è questo silenzio tombale da parte di entrambi. O meglio, mentre la parrucchiere bresciana si fa vedere sorridente e felice con la sua amica Gemma, Vicinanza è sparito dai social da giorni. A far scatenare ancora di più i fan della coppia, una nuova prova arrivata ieri sera, che lascerebbe pensare ad un addio definitivo tra i due.

La prova che confermerebbe l’addio definitivo

Ida è a Torino e ieri sera ha trascorso una bellissima serata in dolce compagnia. Non si tratta di Alessandro ma molto probabilmente è stata con Gemma e Veronica. Le tre hanno deciso di prensersi una serata tutta per loro, scatenandosi al concerto dei Negramaro.

La Platano ha pubblicato attraverso delle Ig due storie dove si vede il cantante esibirsi sul palco tra una marea di gente. Ma ad accendere un campanello di allarme, la pubblicazione di una canzone “Mentre tutto scorre”!

Il testo come in molti sapranno non parla di una storia d’amore felice, e come ha fatto sapere lo stesso cantante in una vecchia intervista quel verde coniglio sta a significare una persona codarda , piena di rabbia ed invidia. Insomma, questo messaggio non pare essere un buon segnale.